I dag ble «Varulven» dømt: En av verdens verste seriemordere

Russeren Mikhail Popkov (54) er en tidligere politimann som ble en av verdens verste seriemordere. Da han under rettssaken tidligere i år ble spurt om hvor mange kvinner han har voldtatt og drept, trakk han litt på skuldrene.

– Jeg vet ikke helt. Jeg holdt ikke tellingen, svarte han.

Sannheten er 78. Antakeligvis flere.

54-åringen ble for tre år siden dømt til livsvarig fengsel, etter at han ble funnet skyldig i 22 drap i Sibir.

Han ble seinere tiltalt for 60 drap til, og mandag fant en russisk domstol ham skyldig i 56 drap mellom 1992 og 2007.

Avslørt av DNA

Popkov var en respektert politimann som tilsynelatende levde et ordinært familieliv sammen med kona og datteren i byen Angarsk. Han lærte datteren å sykle, og begge hadde modellbiler som hobby.

Men faren levde et dobbeltliv, skjult både for familien – og kollegene i politiet

Datteren Ekaterina ville bli kriminolog, og leste en gang en bok om hvordan politiet jobbet for å sirkle inn seriemordere.

– Pappa passer ikke noen av de vanlige profilene. Han var ikke en gærning, har datteren sagt til russisk TV, ifølge Siberian Times.



Heller ikke politiet fattet noen mistanke, de så ikke etter drapsmannen i egne rekker. Først i 2012 samlet etterforskerne DNA-prøver fra 3500 politifok, og Popkov ble avslørt.

Ulike forklaringer

Drapene var så makabre at Popkov i russiske medier ble kalt Varulven før identiteten hans ble avslørt, skriver BBC. Nesten alle ofrene ble voldtatt, enten før eller etter at de ble drept. Flere ble kappet hodet av, andre fikk hjertet skåret ut. Bortsett fra én mann, var ofrene kvinner mellom 16 og 40 år.

Et av ofrene var lærer ved datterens skole. Etter drapet donerte Popkov penger til begravelsen hennes.

To studenter ble drept etter at han plukket dem opp med politibilen etter en konsert. Det var en vanlig framgangsmåte. Han kjørte ofte rundt i tjenestebilen, og tok med seg kvinner fra gatene.

Ifølge The Independent har Popkov gitt ulike forklaringer på hvorfor han drepte alle kvinnene, og hvordan han plukket de ut. I en av forklaringene har han sagt at han ønsket å «rense gatene for prostituerte». Han har også sagt at han valgte ut ofre som gikk alene gatelangs, gjerne etter å ha drukket, og i hans øyne dermed var uforsiktige.

– De var ikke redd for å prate med fremmede som meg, og bli med i bilen min. De var villige til å bli med på eventyr, og ha sex med meg. Det var ikke alle kvinnene som ble ofre, men noen av dem utviste så dårlig oppførsel at jeg følte en trang til å lære dem ei lekse og straffe dem, har han sagt.

Dersom Popkov blir dømt for alle de «nye» drapene han er tiltalt for, vil han være en av verdens verste seriemordere det siste århundret.

Colombianske seriedrapsmenn

Det finnes flere ulike lister over gjerningspersonene med flest liv på samvittigheten. Oversiktene vil aldri være komplette, for mange av historiens mest brutale drapsmenn kan ha begått drap de ikke er dømt for. Her er de fem som er på topp av Wikipedias liste:

Colombianske Luis Garavito ble kalt Beistet. Han innrømmet å ha drept 140 unge gutter på 1990-tallet, men er mistenkt for over 300 drap,

Landsmannen Pedro Lopez gikk etter unge jenter, og hevdet å ha drept flere hundre da han i 1983 ble dømt for tre drap. Til tross for dette ble han løslatt i 1998, og det er ukjent hvor han lever i dag.

Daniel Camargo Barbosa, også han fra Colombia, har innrømmet drap på 72 unge jenter, men er mistenkt for opp mot 180. Barbosa ble drept i fengsel av en nevø av et av ofrene.

Brasilianske Pedro Rodrigues Filho begikk sitt første drap som 14-åring, og hevder han har tatt livet av over 100 personer. Han var aktiv fra 1967 til 2003, og er dømt flere ganger.

Kinesiske Yang Xinhai ble dømt til døden i 2004, etter å ha drept 67 personer med øks, hammer og andre slagvåpen. Han tok seg inn i ofrenes hjem om natta, og slo ihjel hele familier.

En mann som ikke figurerer på listene er den britiske legen Harold Shipman, som drepte minst 218 pasienter. I tillegg til helsepersonell er heller ikke seriemorderpar eller -grupper med på slike oversikter, heller ikke massedrapsmenn.