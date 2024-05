– Jeg gjorde alt jeg kunne og mer for å beskytte sjefen min, noe jeg hadde gjort lenge, sa Michael Cohen fra vitneboksen.

Donald Trumps tidligere advokat vitner mandag i forbindelse med den såkalte «hysjpengesaken».

Cohens vitnesbyrd vil være avgjørende for å bevise at Trump forfalsket forretningsdokumenter i forbindelse med en utbetaling til Stephanie Clifford, bedre kjent som Stormy Daniels.

Cohen skal angivelig ha betalt Daniels 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, like før det amerikanske presidentvalget i 2016. Trump skal senere ha refundert Cohen for så å forsøke å skjule overføringen.

Daniels fikk angivelig pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere, noe Trump nekter for.

Donald Trump er til stede i rettssalen. Foto: Spencer Platt / AFP

Etter å ha fått vite at Stormy Daniels ønsket å gå ut med historien, forteller Cohen at han snakket direkte med Trump.

– Trump sa til meg: 'Dette er en katastrofe, en total katastrofe, kvinner kommer til å hate meg. Dette er virkelig en katastrofe. Kvinner vil hate meg. Gutter, de synes det er kult. Men dette kommer til å bli en katastrofe for kampanjen', vitnet Cohen.

Trump skal så ha bedt advokaten «ta hånd om» historien til Daniels, hevder Cohen.

Dette er hysjpengesaken mot Trump Ekspander/minimer faktaboks Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016. Utbetalingen skjedde rett før det amerikanske presidentvalget, som Trump vant. Daniels fikk angivelig pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere. Det er ikke ulovlig å betale noen for å tie, men det er ulovlig å kamuflere det som valgkampbidrag. Tiltalen mot Trump handler om at han angivelig forsøkte å skjule at han overførte penger til Cohen, etter utbetalingen til Daniels. Trump nekter for at de to noen gang hadde sex. På det angivelige tidspunktet hadde han i halvannet år vært gift med sin tredje kone, Melania, som senere ble USAs førstedame.

– Du er en milliardær, bare betal det

Ifølge Cohen skal Trump ha bedt ham om å ha kontroll på historien til etter valget i 2016. Den daværende advokaten forsøkte å utsette de avtalte betalingene til Daniels. Da det ikke lenger var mulig opprettet han selskapet Essential Consultants LLC, for å overføre midlene til Daniels' advokat, forteller han.

– Årsaken til bankoverføringen var å betale Stormy Daniels for å skrive under taushetserklæringen, vitnet Cohen.

Trump skal ha snakket med venner han selv skal ha omtalt som «smarte mennesker».

– Du er en milliardær, bare betal det, skal de ha sagt til presidentkandidaten, vitnet Cohen.

Rettstegning fra «hysjpengesaken» hvor Michael Cohen vitner. Foto: Reuters

Cohen sier også at han var den eneste som holdt i avtalen med Daniels, for å være sikker på at den ikke ble lekket.

Cohen forteller at Trump godkjente betalingen:

– Alt krevde Trumps godkjenning, i tillegg ville jeg ha pengene tilbake.

Trump står ikke oppført på noen av bankutskriftene. Ifølge Cohen er det fordi de ønsket å beskytte presidentkandidaten.

«Fanget og drepte» negative historier om Trump

Cohen skal ha vært en av Trumps nærmeste inntil starten av hans presidentskap.

Forholdet mellom Trump og Cohen brøt sammen for offentligheten etter at Cohen skal ha offentliggjort et opptak der han og Trump diskuterer kjøp av rettighetene til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougals historie om en påstått affære med Trump.

I retten forteller Cohen at han samarbeidet med ledere i tabloidmagasinet National Enquirer for å «fange og drepe» negative historier om Trump, skriver CNN.

– Opptakene ble gjort for å vise de til David Packer (tidligere leder i National Enquirer), så han kunne høre samtalen og være sikker at han kom vil å bli betalt. At Trump kom til å betale han tilbake, hevder Cohen.

Trump skal ha vært henrykt da McDougal-avtalen var i boks, forteller han videre.

Michael Cohen og Donald Trump sammen i Cleveland, Ohio under valgkampen i september 2016. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

I forkant av valgkampen skal Trump ha advart Cohen om at negative historier fra hans privatliv ville komme ut:

– Bare vær forberedt på at mange kvinner kommer til å stå fram, skal presidentkandidaten ha sagt, forteller Cohen fra vitneboksen mandag.

Ønsker å male Cohen som en løgner

Selv om Cohen blir omtalt som et nøkkelvitne, er ikke nødvendigvis uproblematisk.

Cohen ble i 2018 dømt til tre år i fengsel for blant annet å ha brutt loven om valgkampfinansiering og for å ha løyet til Kongressen. Han har nå sonet ferdig dommen sin.

Cohen har også uttrykt et tydelig ønske om å se sin tidligere sjef bak lås og slå.

– Han har snakket i det vide og det brede om sitt ønske om å se at Trump fengsles, sa Trumps forsvarer Todd Blanche under åpningen av «hysjpengesaken».

Ifølge CNN, prøver Trumps juridiske team å male Cohen som en løgner som er ute etter å ta sin tidligere sjef.

Ønsker å se Trump i fengsel

Daniels vitnet i saken forrige uke. I oktober 2016 skal hun ha fått vite at Donald Trump og advokaten Michael Cohen ønsket å kjøpe historien.

– Det var det beste som kunne skjedd. For da var jeg trygg, og historien ville ikke komme ut, sa Daniels i rettssalen.

– Motivasjonen var ikke penger, hevdet hun.

Daniels understrekte videre at hun ønsket å se Trump i fengsel.