Hydro i Brasil: Et drama som vil koste dyrt

Industrikjempen Norsk Hydro er i sin verste krise på nærmere et tiår. Det har vi konsernsjef Svein Richard Brandtzægs egne ord for.

Og Brasil er ikke det greieste stedet å havne i en krise, særlig ikke hvis man er utlending.

For det handler ikke nødvendigvis om hva man har gjort – eller har unnlatt å gjøre. Men om hvilken nytte enkelte kan ha av situasjonen.

For lite – for sent

NRK har vært i kontakt med flere som kjenner Norsk Hydros virksomhet i Brasil. Og det er stor enighet om en ting: Selskapet har i stor grad seg selv å takke for den uhyre vanskelige situasjonen det har havnet i.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg tar nå grep for å få slutt på krisa i Brasil. Men kritikerne mener han har et stort ansvar for problemene som har oppstått. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– For lite, for sent, er vel en riktig beskrivelse av miljøtiltakene og mediehåndteringen ved Alunorte de siste årene, sier en kilde.

Manglende tillit til selskapet preger reaksjonene fra brasiliansk side, selv om det ennå ikke er påvist noen skadelige utslipp.

– Ledelsen lite til stede

Flere eksperter mener Hydros toppledelse har gjort en stor strategisk feil ved å la brasilianske sjefer styre virksomheten i Nord-Brasil de siste årene.

– Det har ført til at en «skure å gå»-holdning har fått rå, og at man har lyttet for lite til kritiske motstemmer – ansatte og lokalbefolkning, sier en kilde, som mener konsernets toppledelse har vært for lite til stede i Brasil.

Etter det siste utslippet har Hydro satt finansdirektør Eivind Kallevik til å lede virksomheten ved Alunorte.

Økologisk katastrofe

Alunorte er verdens største aluminaraffineri, og ligger i Barcarena i delstaten Pará i nord-Brasil.

Barcarena er et industristed der svært mye har gått galt. Ikke minst gjelder dette miljøet, som preges av forsøpling, manglende sanitæranlegg og elendig offentlig styring.

På en ranking fra den brasilianske sanitær- og miljøforeningen ABES, kommer Barcarena ut som den dårligste av 231 brasilianske kommuner med over 100.000 innbyggere.

Alunorte ligger i kommunen Barcarena i Nord-Brasil – et industristed som beskrives som en "økologisk katastrofe". Foto: RICARDO MORAES / Reuters

«Gave fra himmelen»

Det er altså mange kilder til utslipp og forsøpling i Barcarena, og selv om Hydro innrømmer å stå bak ulovlige utslipp, så synes det åpenbart at selskapet også er i ferd med å bli en syndebukk for en lang rekke brasilianske miljøsynder.

– For lokale myndigheter og politikere er utslippene ved Alunorte en gave fra himmelen, sier en norsk forretningsmann som bor i Brasil, og som kjenner Hydros virksomhet godt.

– Nå som vi er inne i et valgår er et utenlandsk storkonsern som Hydro den perfekte skyteskive for brasilianske politikere som vil markere sitt miljøengasjement, sier han.

En fornærmet president

Og valgkampen er ikke det eneste dårlige kortet Norsk Hydro sitter med. Allerede før den siste dramatiske utviklingen i Barcarena skjedde det noe som gjorde selskapet upopulært her i Brasil.

Brasilianske medier hevder at landets president Michel Temer ønsker å hevne seg på Hydro etter at han ble åpent kritisert under sitt Norges-besøk i juni i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Da landets president Michel Temer besøkte Norge i fjor sommer ble han åpent kritisert av norske myndigheter for den økte avskogingen i Amazonas.

Det skal ha blitt tatt ille opp av presidenten, og brasilianske medier omtalte saken som en «ydmykelse av Brasil». Samtidig kom det harde angrep på Norsk Hydro og selskapets påståtte miljøsynder nettopp i Amazonas-området.

Oppgjørets time

Ifølge brasiliansk presse er oppgjørets time nå kommet for president Temer og hans regjering.

Da Norsk Hydro nylig fikk en miljøbot på 50 millioner kroner skrev flere medier, blant dem storavisen Estado de São Paulo, at dette var en hevn for det som skjedde i Norge i fjor sommer.

Uansett har både Temer og miljøminister Sarney Filho understreket at de ser svært alvorlig på anklagene mot Hydro i Barcarena.

Krisa ved Alunorte kan bli langvarig, fordi mange i Brasil vil bruke saken i valgkampen, mener eksperter. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Vil koste dyrt

Norsk Hydro sitter altså med dårlige kort, og situasjonen her i Brasil er dramatisk. Selskapet er tvunget til å halvere sin alumina-produksjon i Barcarena, noe som koster enorme summer.

Og det er lite som tyder på at krisa blir kortvarig. En kilde sier det slik til NRK:

– Det er mange her i Brasil som har interesse av at denne saken holdes varm gjennom hele valgkampen, altså til langt ut på høsten.