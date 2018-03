Domstol i Brasil krever kutt i Hydro-produksjon

Retten pålegger også det Hydro-eide selskapet Alunorte å stanse all produksjon ved ett av sine to deponier ved bauksittgruva Paragominas (DRS2) frem til man er sikker på at det ikke lekker noe farlig ut.

Den brasilianske miljømyndigheten, Semas, har varslet dagbøter på 500.000 reais (over 200.000 norske kroner), dersom Alunorte ikke følger opp tidsfristen, skriver Reuters.

I tillegg har det brasilianske miljødirektoratet Ibama gitt bøter på 20 millioner reais.

Hydro: – Uklare krav

I en børsnotering skriver Hydro at de undersøker hvilke konsekvenser kjennelsen får for drift, ansatte og økonomi.

Ifølge Hydro er det så langt ikke funnet bevis for at det har vært forurensede lekkasjer fra deres anlegg. Selv har satt ned en ekspertgruppe som skal granske lekkasjepåstandene.

– Vi fortsetter dialogen med brasilianske myndigheter, sier pressetalsmann Halvor Molland til Reuters.

Ifølge Hydro ligger alumina-anlegget i et stort industriområde. Selskapet sier man ikke vet hvor metallene i drikkevannet stammer fra.

Hydro sier de har fulgt krav om å senke vannivået, men legger til at de synes det er uklart hva myndighetene forventer at selskapet skal gjøre for å gjenoppta full drift.

Bauksittutvinning ved Hydro Alunortes anlegg i Brasil. Foto: jramid / Hydro

Klagde over illeluktende, misfarget vann

Det var eksperter ved Instituto Evandro Chagas som oppdaget at den lokale elva Murucupi var forurenset av ulike metaller. Innbyggere hadde klagd over dårlig lukt og misfarget vann.

Helseinstituttet er knyttet til brasilianske myndigheter og miljødirektoratet Ibama, som nå gransker hvor forurensingen kommer fra.

Ekspertene mente det forurensede vannet var en helserisiko for innbyggerne i minst tre nærliggende bebyggelser i delstaten Pará, nord i Brasil. Mistanken ble rettet mot Alunorte-anlegget.

– Det er mulig at forurensningen stammer fra avfall på industriområdet som kan ha lekket ut av rør som følge av flommen i forrige uke, sa Fernanda Pirillo, ved Instiuto Evandro Chagas til avisa Folha.

I midten av februar ble området i regionen Barcarena rammet av kraftig regn i løpet av en kort periode, noe som førte til store oversvømmelser.

Miljømyndighetene Ibama og Semas har også krevd at Alunorte kutter i produksjonen.

Bøtelagt for tidligere miljølekkasjer

Hydro Alunorte har tidligere blitt saksøkt av lokalbefolkninga i området etter et regnskyll som førte til utslipp fra anlegget til elva Murucupi i 2009.

Selskapet vant 13 av 15 saker som ble ført for domstolen.

Miljømyndigheter bøtela Hydro Alunorte for lekkasjene, men selskapet anket bota på 17,1 millioner brasilianske reais (rundt 44 millioner norske kroner), ifølge O Globo.

Bota er fremdeles i rettssystemet, og ikke betalt.

Ifølge Hydro har Alunorte-anleggets systemer blitt utbedret siden forrige lekkasje, og skal nå tåle kraftige regnskyll.

Norsk Hydro eier 92.1 prosendt av Alunorte, som er verdens største aluminaraffineri. Alunorte sysselsetter over 2000 personer.

Anlegget i regionen Barcarena i delstaten Pará, nord i Brasil, utvinner bauksitt fra gruvene i området og foredler det til alumina.

Aluminaen blir deretter gjort om til aluminium og aluminiumsprodukter.