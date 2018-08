Hvorfor drepte Stephen Paddock 58 mennesker?

Det er blitt kalt «USAs Breivik-sak». Den 1. oktober i fjor begynte den 64 år gamle Stephen Paddock å skyte fra sitt hotellrom i 32. etasje i hotell Mandalay Bay i Las Vegas.

Målet var lett å treffe: Foran seg hadde drapsmannen et publikum på 22.000 mennesker, som opplevde en konsert under countryfestivalen Route-91.

Og 64-åringen var tungt bevæpnet: Inne på hotellrommet hadde han et helt våpenlager – mer enn 20 tunge våpen og tusenvis av kuler.

Da Stephen Paddock en time senere tok sitt eget liv, hadde han myrdet 58 mennesker.

En kvinne tenner lys for ofrene etter masseskytingen på Route 91-festivalen. Til sammen 59 mennesker er drept i det som er den verste skytetragedien i nyere amerikansk historie. Foto: Chris Wattie / Reuters

Hvorfor drepte han?

Fredag ble etterforskningen avsluttet. Den har pågått i 10 måneder, hundrevis av personer er avhørt og det er lagt ned flere tusen arbeidstimer.

Men fortsatt står politiet uten svar på det viktigste spørsmålet: Hva var motivet for Stephen Paddock ufattelige ugjerning?

Det opplyser sheriff Joe Lombardo, som har ledet etterforskningen.

Men Lombardo slår fast at det ikke finnes bevis for at andre enn massemorderen var innblandet i massakren i Las Vegas.

Aktiv gambler

En viktig del av etterforskningen har dreid seg om Stephen Paddocks økonomi og hans liv som en notorisk gambler.

Folk i casino-miljøet i Las Vegas beskriver den senere massemorderen som en dyktig spiller med video-poker som spesialitet. Ifølge etterforskerne hadde han på to år en omsetning på drøyt 12 millioner kroner på kasinoer.

Men ifølge etterforskerne hadde Paddock en betydelig spillegjeld, og han skal ha slitt med psykiske problemer i tiden før han begikk ugjerningen.

Sheriff Joe Lombardo offentliggjorde fredag resultatene av den 10 måneder lange etterforskningen av Las Vegas-massakren. Foto: John Locher / AP

Ikke terrorisme

Amerikanske myndigheter har slått fast at massakren i Las Vegas ikke har noe forbindelse til internasjonal terrorisme.

Men selskapet MGM Resorts International, som eier hotellet der drapsmannen bodde, forsøker å få en føderal domstol til å forklare ugjerningen som terror.

Med en slik klassifisering vil selskapet slippe forsikringsansvar overfor overlevende og etterlatte.