Hvalfangstaktivister trekker skip ut av Japan – hevder å ha blitt overvåket

Hvalfangstaktivistgruppen Sea Shepherd annonserer at de trekker seg ut av Japan, og at de ikke lenger vil forsøke å sabotere for japanske hvalfangstfartøyer i Sørishavet.

Ifølge organisasjonen har japansk militæretterretning de siste to årene fulgt organisasjonens skip med satellitt. Dette trolig for å forhindre at aktivistskipene kommer nær fangstbåtene.

AKTIVIST: Leder og grunnlegger av Sea Shephard, Paul Watson, trekker nå organisasjonens skip ut av farvannet utenfor Japan. Foto: Francois Guillot / AFP

Hver gang Sea Shepherds skip har nærmet seg de japanske hvalfangerbåtene, har de japanske fangstbåtene, ifølge organisasjonen, rett og slett forsvunnet ut av horisonten.

– Vi har ment at den beste måten å gjøre dette på var å intervenere direkte, sier Paul Watson til The Washington Post.

Organisasjonen har dermed forsøkt å hindre båtene å lesse av fangsten, og har holdt seg svært tett på hvalfangstskipene.

– Vi ville blokkere deres muligheter til å lesse av døde hvaler. For kan de ikke lesse av, så kan de ikke jakte, sier Watson.

– Overvåket

Men nå stopper altså Sea Shepherd med praksisen utenfor Japan, melder organisasjonen selv.

Flere utenlandske medier har omtalt saken.

– Vi kan ikke konkurrere med militærteknologi, skriver Watson i en erklæring på organisasjonens nettside.

KOLLIDERTE: Her kolliderer den Sea Shepherds skip «Sam Simon» med en japansk fangstbåt. Foto: Tim Watters / AP

Operasjonene til organisasjonen, som ble stiftet i 1977 i Watson selv, er svært dyre. Nesten fire millioner dollar koster det per ekspedisjon.

Det japanske instituttet for hvalfangstforskning, som utfører hvalfangstoperasjonene, skriver på sin nettside at de ser på Sea Shepherds handlinger i Sørishavet som «terrorisme og alvorlige trusler mot menneskeliv til sjøs», skriver The New York Times.

Siden japansk militære har fulgt organisasjonens skip så tett, vil Sea Shepherd nå disponere pengene annerledes for å nå målet sitt om å beskytte og bevare maritime økosystemer og dyrearter.

– De japanske hvalfangerne har ikke bare store ressurser, de har også stor politisk støtte fra flere økonomiske supermakter. Vår organisasjon har i imidlertid begrensede ressurser, og vi har fiendtlige regjeringer mot oss i både Australia, på New Zealand og i USA, skriver Watson videre.

I Norge

Organisasjonen som jobber mot hvalfangst, har hatt skip i farvannet rundt Antarktis siden 2005. Det gjelder også langs norskekysten og i Norge, senest i Tromsø i 2015.

I TROMSØ: I 2015 kjørte organisasjonens skip Sam Simon langs Finnmarkskysten og i Troms. Her er det avbildet sammen med kystvakta. Foto: Geir Magne Ditlefsen

– Sea Shepherd vil fortsette å følge etter og slå ned på hvalfangst. Ikke bare japansk hvalfangst, men også norsk, dansk og islandsk. Det har vi gjort i førti år, og vi vil aldri slutte før hvalfangst er avskaffet, skriver organisasjonen i en erklæring.

I 2015 fulgte Sea Shepherds skip «Sam Simon» frakteskipet Winter Bay, som var fullastet med 1800 tonn hvalkjøtt, til levering i Japan.

Kjøttet i båten var fra finnhval, og ble fanget ved Island.