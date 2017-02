HRW: IS mishandler og torturerer sunnimuslimske kvinner i Irak

– IS-soldaten voldtok meg hver eneste dag i en måned foran barna mine, forteller 26-år gamle Hanan til menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

Det har lenge vært kjent at IS begår overgrep mot minoritetskvinner, og særlig kvinner tilhøre jesidi-minoriteten.

SÅRBARE: Sivilbefolkningen i Irak er sårbar og forsvarsløs, særlig når de er på flukt. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Men Hanan er sunnimuslim, akkurat som den terrorgruppa Den islamske staten hevder å være.

Sunnimuslim, men stemplet som vantro

Hanan forsøkte å flykte fra den IS-kontrollerte byen Hawija, men ble sammen med en gruppe kvinner, barn og noen menn arrestert på veien. Hennes ektemann hadde flyktet i forkant.

Hun ble fortalt at hun var vantro siden mannen hadde flyktet og at hun måtte gifte seg på nytt med en lokal IS-leder. Hun nektet og sa hun heller ville dø. Da begynte mishandlingen. Hun ble slått med kabler og hengt opp etter armene og seksuelt misbrukt mens barna så på.

– Datteren min har svekkede evner og forstår ikke så mye, men sønnen min spør om det hele tiden. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier hun.

Frykter andre arresterte kvinner led samme skjebne

Hanan ble arrestert sammen med rundt 50 kvinner fra sunni-familier. De ble holdt innelåst og hun antar de led samme skjebne som henne.

Det er krevende å danne seg et helhetsbilde av hvordan sivilbefolkningen blir behandlet under IS. Det gjelder særlig kvinner og tabubelagte temaer som seksuell vold.

MANGLER KUNNSKAP: – Vi vet fortsatt lite om seksuell mishandling av sunniarabiske kvinner, sier Lama Fakih Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Det er vanskelig å snakke offentlig om i Irak på grunn av skammen det innebærer for kvinnene og tilhørende familie. Det er sannsynligvis store mørketall. Det er ikke kjent om det har vært en systematisk praksis, med unntak av mishandlingen av minoritetene.

Human Rights Watch har intervjuet seks kvinner på et krisemottak i byen Kirkuk som kontrolleres av de kurdiske regionalmyndighetene. Kvinnene var alle arabiske sunnimuslimer. Deres feil var at de eller noen i familien motsatte seg IS.

En annen av kvinnene Human Rights Watch har intervjuet forteller at ektemannen var politimann og derfor måtte flykte. Noen dager etter kom rundt 20 IS-soldater til huset deres, og banket opp henne og døtrene før de ødela huset.

Faren klarte å kjøpe henne fri

26-år gamle Hanan satt rundt en måned i fangenskap før faren hennes klarte å finne ut hvor hun var. Han fikk kjøpt henne fri med å gi IS en bil og 500 $. Hennes

OFFENSIV: Irakiske styrker innledet i går en militæroffensiv mot Vest-Mosul som IS fortsatt har kontroll over. Opp mot 800 000 sivile befinner seg i byen. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

fangevokter og overgriper ville gifte seg med henne. Både hun og faren nektet. Hun ble sluppet fri, men fortalt at de ville drepe faren dersom hun forsøkte å komme seg ut av IS-kontrollerte områder igjen. Et halvt år etter flyktet Hanan med hele familien.

Hun vet ikke hva som skjedde med kvinnene som ble arrestert sammen med henne.

Behov for krisehjelp

– Vi vet lite om seksuell mishandling av sunniarabiske kvinner som lever under IS-styre, sier Lama Fakih, visedirektør for Human Rights Watch i Midtøsten. Hun håper at det internasjonale samfunn og lokale myndigheter vil gjøre alt de kan for å hjelpe ofrene.

Behandling etter seksuelle voldshandlinger i krig tar lang tid og er krevende. Per i dag får de liten eller ingen oppfølging i Irak når de til slutt har kommet seg ut av mishandlernes grep.