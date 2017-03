Høring om innreiseforbud på Hawaii 15. mars

Hawaii kan dermed bli den første delstaten i USA som utfordrer president Donald Trumps reviderte innreiseforbud. Tirsdag kveld sendte delstatsjurister inn en rettslig begjæring om prøving av forbudet. De ønsker å gå til sak mot myndighetene og hevder forbudet går utover den muslimske befolkningen i delstaten, samt skoler og arbeidsgivere.

Dommer Derrick Watson innvilget begjæringen om rettslig høring onsdag og satte dato for høring til 15. mars. Under høringen vil dommeren få framlagt argumenter for og imot innreiseforbudet og ta stilling til om det skal stanses midlertidig i påvente av en behandling av søksmålet i domstolen.

Begge sider i saken skal ha ønsket en høring så snart som mulig, slik at avgjørelsen tas før innreiseforbudet trer i kraft 16. mars.

Justisdepartementet vil ikke kommentere saken.

Myndighetene på Hawaii motsatte seg også den første versjonen av innereiseforbudet, men da ble avviste Watson begjæringen i påvente av avgjørelsen i de andre delstatene som opponerte mot innholdet.

Trump signerte mandag den nye presidentordren som forbyr innbyggere fra Somalia, Iran, Sudan, Jemen, Syria og Libya innreise til USA fra og med 16. mars. Det var ventet at det ville bli klaget inn for domstolene.

Innreiseforbudet gjelder denne gangen ikke for irakere, slik Trumps første innreiseforbud gjorde. Det første innreiseforbudet ble satt til side av det amerikanske rettsvesenet, som mente det var et brudd på grunnloven ettersom det i hovedsak var rettet mot muslimer og ikke var juridisk holdbart.