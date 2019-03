Hollywood-stjerner siktet i korrupsjonsskandale ved amerikanske universiteter

Flere av barna skal ha blitt rekruttert inn på idrettskvoter til tross for at de ikke var kvalifisert.

Saken, som ble offentliggjort tirsdag, har fått navnet «Operation: Varsity Blues».

Selskaper og universiteter reagerer sterkt på opplysningene som er kommet fram om personene som er siktet, i det som omtales som tidenes største korrupsjonsskandale ved amerikanske universiteter.

På lista over siktede står blant annet skuespillere, finansfolk, toppadvokater og moteikoner, i tillegg til trenere og opptaksansvarlige som har mottatt bestikkelser.

– Alle studenter fortjener å bli vurdert på grunnlag av sine personlige kvalifikasjoner når de søker seg inn på universiteter. Derfor er det skammelig å se at noen bryter loven for å gi sine barn fordeler over andre, uttalte den amerikanske utdanningsministeren Betsy DeVos onsdag.

Utdanningsminister Betsy DeVos sier at departementet skal se nærmere på saken for å komme til bunns i om deres regelverk er blitt brutt. Foto: Mark Wilson / AFP

Les også: Den amerikanske drømmen som ble borte

– Jeg skapte en snarvei

Bestikkelsene skal ha blitt kamuflert som donasjoner fra de velstående foreldrene gjennom den veldedige stiftelsen «Key World Wide Foundation», som ble opprettet av William «Rick» Singer i 2013.

Singer har sagt seg skyldig i svindel- og bedragerianklagene.

– Jeg skapte en snarvei som garanterte familier at barna deres kom inn på universitetene, sa han etter at skandalen ble kjent for offentligheten.

Etter at skandalen ble kjent har William «Rick» Singer blitt kjent som hjernen bak universitetsbedrageriet. Foto: Brian Snyder / Reuters

Én av Hollywood-profilene som er siktet er «Frustrerte fruer»-skuespiller Felicity Huffman, som ble varetektsfengslet tirsdag, men senere løslatt mot en kausjon på rundt to millioner kroner.

Hun har foreløpig ikke måttet ta stilling til skyldspørsmålet, men skal møte i en ny høring 29. mars.

Skuespillerparet Felicity Huffman og William H. Macy anklages for å ha bestukket Singer for at datteren deres skulle få toppscore på opptaksprøvene til universitetet. Foto: Valerie Macon / AFP

Skal ha betalt for opptaksjuks

Anklagen mot Huffman går ut på at hun skal ha betalt 15.000 dollar, rundt 130.000 norske kroner, kamuflert som en veldedig donasjon til Singers stiftelse.

På papiret skulle pengene gå til utdannings- og selvutviklingsprogram for vanskeligstilt ungdom, ifølge New York Times.

I virkeligheten skal pengene ha gått til å betale for juks på SAT-opptaksprøven til hennes datter, slik at hun kunne komme inn på et prestisjeuniversitet. Dette er blant annet avslørt gjennom telefonopptak amerikanske etterretningsansatte har gjort.

TV-stjernen Lori Loughlin er den andre Hollywood-profilen som er siktet i saken.

Hun og ektemannen Mossimo Giannulli skal ha betalt en halv million dollar for å få datteren deres inn på rolaget til det prestisjefylte universitetet i Sør-California – til tross for at hun ikke egentlig er kvalifisert.

Lori Loughlin er blant annet kjent fra ABC-sitcomen «Full House». Datteren hennes Olivia Jade (19) er kjent fra sosiale medier, hvor hun har rundt fire millioner følgere. Foto: Jean-baptiste Lacroix / AFP

Harvard-topp: – Elitene rigger systemet

Etter at skandalen ble kjent har saken blitt satt inn i en større debatt om det amerikanske utdanningssystemet. Mer spesifikt om hvem som faktisk har tilgang på toppuniversitetene.

Tidligere Harvard-direktør Larry Summers sier ifølge CNN at det amerikanske utdanningssystemet i USA har behov for en god del selvransakelse.

Han mener denne saken ikke er unik og at den illustrerer et mer dyptgripende problem i det amerikanske samfunnet.

– Amerikanere tar ikke helt feil når de hevder at elitene tilrettelegger systemet for seg selv og sine familier, sier Summers.

Flere av dem som er siktet i korrupsjonsskandalen skal ha betalt penger for opptaksjuks slik at barna deres kunne komme inn på eliteuniversiteter. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Kvoteordningene som sikrer skoleplasser ved eliteuniversiteter til talentfulle elever fra minoritets- og lavinntektsgrupper, har av mange blitt kritisert for å være urettferdige.

Nå peker folk på det de mener er et større problem, nemlig at hvite, privilegerte familier føler at de har en rett på disse plassene.

– Det er innprentet i den amerikanske forestillingen at plassene på de prestisjetunge universitetene er forbeholdt hvite, og at hver gang en farget student kommer inn, innebærer det å ta en plass fra dem, sier Anthony Jack, som har skrevet om erfaringene til studenter fra lavinntektsfamilier på eliteuniversiteter.

Jack legger til at den ferske skandalen illustrerer dette poenget.