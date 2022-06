Historisk enighet om våpenlov i USA

En ny lov som strammer inn de nasjonale våpenlovene i USA ble torsdag formelt vedtatt av Senatet.

Den ble vedtatt med 65 mot 35 stemmer. 15 republikanere stemte for lovforslaget.

– Denne loven vil beskytte amerikanere, skoleelever og fellesskap vil bli tryggere på grunn av den, sier president Joe Biden i en uttalelse.

Blant dem som stemte imot, var de mulige presidentkandidatene Ted Cruz fra Texas, Tom Cotton fra Arkansas og Josh Hawley fra Missouri, samt sterkt konservative Rand Paul og Mike Lee. Mindretallsleder Mitch McConnell stemte for, skriver NTB.

Det er ventet at Representantenes hus i Kongressen godkjenner lovforslaget om våpenkontroll fredag, før president Joe Biden kan signere loven melder nyhetsbyrået AFP.

Biden oppfordrer Representantenes hus til å få loven på skrivebordet raskt.

Det kan skje allerede om få dager.

kongressleder Nancy Pelosi signaliserte forrige uke at kongressen ville vedta lovforslaget Senatet kom med uansett, skrive Time.

Lukker smutthull

Forslaget omfatter utvidet bakgrunnssjekk for våpenkjøpere under 21 år. 110 milliarder kroner i finansiering til psykisk helsevern, og 20 milliarder kroner til skolesikkerhetstiltak.

Den nye loven følger etter masseskytingene i Buffalo, New York og på en barneskole i Uvalde i Texas.

Loven lukker det såkalte «kjæreste-smutthullet». Den handler om at personer ikke kan kjøpe våpen dersom de er dømt for vold mot samboer, ektefeller, eller en kjæreste de har barn med. Denne loven har ikke gjeldt dersom de er dømt for vold mot en kjæreste. Det har nå blitt endret med denne nye loven.

Historisk

Dette omtales som USAS viktigste våpenlovgivning på nesten 30 år. Det er første gang på flere tiår at et foreslått våpenlov har fått så stor støtte fra både demokrater og republikanere, skriver BBC.

LOV: Senator Jon Cornyn snakker med journalister etter møtet i senatet. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Den republikanske senatoren John Coryn, sier at den nye loven vil gjøre amerikanerne tryggere. Han ledet forhandlingene om den nye loven.

– Å gjøre ingenting vil være å fraskrive oss det ansvar vi har for amerikanere i USA, sier Coryn.

Den demokratiske lederen i Senatet, Chuck Schumer sier den nye loven ikke vil fikse opp i alle måter skytinger påvirker landet.

– Men det er et veldig forsinket skritt i riktig retning.

Også tidligere president Barack Obama kaller lovforslaget et beskjedent, men viktig skritt fremover.

– Kampen vil fortsette, takket være aktivistene, overlevende og familier som fortsetter å kreve endring, skriver han på Twitter.

Organisasjonen National Rifle Association (NRA) var imot loven.