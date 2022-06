En gruppe forhandlere i Senatet i USA har klart å enes om et forslag for å stramme inn våpenlovene.

Den tverrpolitiske gruppen har i flere uker arbeidet med ordlyden. Tirsdag la gruppen fram forslaget. De mener det vil få nok støtte til å bli vedtatt i Senatet.

Forslaget kommer én måned etter at 19 elever og to lærere ble drept på en skole i Uvalde i Texas. Masseskytingen er den verste skolemassakren på ti år.

Håpet er at avstemningen kan finne sted før helgen, før senatorene tar ferie. President Joe Biden kan dermed undertegne loven allerede neste uke.

Politiet i Uvalde har fått kritikk fordi de brukte for lang før de gikk til aksjon mot gjerningsmannen under skoleskytingen i mai. Foto: Pete Luna/Uvalde Leader-News / Reuters

Utvidet bakgrunnssjekk

Forslaget omfatter utvidet bakgrunnssjekk for våpenkjøpere under 21 år, 110 milliarder kroner i finansiering til psykisk helsevern, og 20 milliarder kroner til skolesikkerhetstiltak.

Videre skal delstatene få økonomiske insentiver for å gi domstolene myndighet til å dele ut såkalte røde flagg.

Det betyr at våpeneiere som anses for å være en trussel for seg selv og andre, kan få våpnene midlertidig inndratt.

Tusenvis av amerikanere demonstrerte tidligere i juni i Washington for strengere våpenkontroll. Foto: SAUL LOEB / AFP

Mener loven kan redde tusenvis av liv

Chris Murphy, som er demokratenes sjefforhandler, kaller forslaget det mest omfattende av sitt slag på nærmere 30 år.

– Denne loven kommer til å redde tusenvis av liv, uttaler han.

Republikanernes sjefforhandler John Cornyn mener at forslaget har avveid riktige hensyn.

– Jeg er stolt over at denne loven knyttet til psykisk helsevern og skolesikkerhet ikke medfører noen nye restriksjoner overfor lovlydige våpeneiere, sier Cornyn.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, er også fornøyd.

– Det er ikke alt vi skulle ønske, men det er likevel sterkt behov for denne loven, sier Schumer.

NRA kritiske

Den mektige våpenorganisasjonen National Rifle Associaton (NRA) skriver på Twitter at de er uenige i forslaget til ny våpenlov.

Dette fordi de frykter at loven vil begrense muligheten til å kjøpe våpen lovlig.

NRAs holdning kan påvirke hvordan republikanske politikere stemmer over lovforslaget.

Den demokratiske senatoren Chris Murphy gjorde inntrykk da han dagen etter masseskytingen i Uvalde i mai, tryglet sine kolleger om å endre våpenlovene. Nå har han klart å forhandle fram det nye lovforslaget.

Vil rive skolen

Tirsdag ble det kjent at skolen der masseskytingen i mai fant sted, skal rives.

Robb Elementary School i Uvalde har rundt 600 elever fra 2.- 4. klasse.

– Du kan ikke be et barn om å vende tilbake eller en lærer om å vende tilbake til den skolen noen gang, sa ordfører Don McLaughlin.

Ifølge BBC deltok ordføreren på et følelsesladd møte der flere innbyggere krevde å få svar på hva som skjedde under masseskytingen.

Politiet har fått kraftig kritikk og politisjefen i Texas har sagt at politiets innsats var en elendig.

McLaughlin sa ikke når skolen skal rives.

President Joe Biden har også foreslått at skolen bør rives.

Det er i så fall ikke den første skolen som rives etter en masseskyting. Sandy Hook Elementary School i Newtown i Connecticut, ble ødelagt etter at 20 elever og seks lærere ble drept i 2012. En ny skole ble bygget på samme sted.

