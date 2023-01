Hevder ukrainske styrker er omringet i Soledar

Det er leiesoldatene i Wagner som har stått for mye av kampene på russisk side i Soledar. Den russiske overkommandoen har i tillegg sagt at luftbårne styrker, VDV, er satt inn i dette frontavsnittet.

Russiske medier har offentliggjort bilder som skal være fra Soledar. De skal blant annet være av Wagner-gruppens grunnlegger Jevgenij Prigozjin. To av bildene skal være tatt inne i saltgruvene som ligger i Soledar.

SAMMEN MED STRIDSVOGN: Et annet bilde som skal vise Jevgenij Prigozjin i Soledar. Bildet er publisert gjennom telegram-kanalen til Wagner. Foto: Wagner/Telegram

Omringet

Tirsdag kveld sa Prigozjin at ukrainerne i Soledar var omringet.

– Wagner gruppen har tatt kontroll over hele Soledar. Det foregår fortsatt kamper i midten av byen. Ukrainerne der er i en kjele. Antall fanger vil bli gjort offentlig i morgen, sa Jevgenij Prigozjin gjennom en Telegram-kanal han kontrollerer.

Talsmannen i Kreml, Dmitrij Peskov, sier det er for tidlig å erklære seier i Soledar.

– Det er en positiv utvikling, men vi må ikke forhaste oss. Vi må vente på de offisielle uttalelsene, sa Peskov under en pressekonferanse onsdag.

Den russiske overkommandoen hevder også at Soledar er omringet. Overkommandoen sier onsdag at det er de luftbårne styrkene som står for omringningen. Det skriver Reuters.

Overkommandoen legger også til at kampen om Soledar fortsetter.

SKAL FORTSATT HOLDE STAND: Ukrainske soldater ved utkanten av Soledar onsdag morgen. Foto: Libkos / AP

Fortsatt åpent

Den russiske militærbloggeren Igor Girkin avviser at ukrainerne er omringet. Girkin er en omstridd person. Han er blant annet etterlyst internasjonalt for terrorisme. Likevel er det anerkjent at han har god innsikt i hva som skjer i Ukraina.

– Erobringen av sentrum og det meste av Soledar av Wagner-enheter er en utvilsomt taktisk suksess. Fiendens front ble imidlertid ikke brutt gjennom. Det var ikke mulig å omringe enhetene og underenhetene som forsvarte byen. Fienden skaper en ny forsvarslinje i den vestlige utkanten, skriver Girkin onsdag morgen på Telegram.

HAR INNSIKT: Dette bildet av Igor Girkin er tatt i 2014. Da tilhørte han de russiske styrkene og var en sentral figur i Donbas. Girkin var direkte involvert i nedskytningen av passasjerflyet MH17. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

Ukrainerne nekter

Ukrainske medier skriver at informasjonen ikke er bekreftet. Det ukrainske forsvaret hevder onsdag at bilder publisert av Wagner-gruppen ikke er tatt i Soledar.

– Soledar var, er og vil forbli ukrainsk, skiver den strategiske kommunikasjonsenheten i det ukrainske forsvaret. Det melder AFP.

Det ukrainske forsvaret innrømmet i går at de kan komme til å miste Soledar, men hevdet at det uansett vil være en seier for ukrainerne.

– Målet med å forsvare Soledar er å slite ut russerne. Å få dem til å tape så mange soldater at en taktisk seier blir en seier de egentlig ikke har råd til, sa militærtalsmann Serhij Tsjerevatyj til The Kyiv Independent tirsdag.

Talspersonen i Kreml, Dmitrij Peskov, innrømmer at russerne lider store tap ved Soledar.

– Våre heroiske kjempere betaler en høy pris for denne taktiske fremgangen, sa Peskov onsdag.

VIKTIG BY: Soledar, øst i Ukraina.

Symbolsk viktig

Soledar ligger bare ti kilometer nordøst for byen Bakhmut. Kampene om Bakhmut har preget nyhetsbildet i Ukraina i lang tid. Kampen om byen blir sett på som symbolsk for både russerne og ukrainerne.

Det har vært store tap på begge sider. Store tap i kampen om et mål som blir beskrevet som ikke spesielt militært viktig, men politisk viktig.

– Bakhmut er en viktig by for de som vil kontrollere Donetsk fylke. De russiske styrkene har et politisk direktiv ovenifra om at de skal ta kontroll over Donetsk. Da fortsetter de å angripe i Bakhmut, har militærekspert Lars Peder Haga forklart tidligere.

Oppdatert 11. januar 2023 Grafikk: “INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK Oppdatert 11. januar 2023 Grafikk: “INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK

Taktisk mål

– Det går en jernbanelinje og noen veier der, så det er et taktisk mål, forklarte militærekspert Palle Ydstebø ved Krigsskolen tidligere.

Russisk kontroll over Soledar kan gjøre det vanskeligere for ukrainerne å forsyne styrkene i Bakhmut. Det betyr at Bakhmut kan falle dersom Soledar faller.

Institute for the Study of War (ISW) mener det ikke nødvendigvis er noen automatikk i dette. Spørsmålet er om russerne vil greie å ta forsyningslinjene til Bakhmut under ild fra Soledar, noe som ikke er sikkert.

Faller Bakhmut kan det være enklere for russerne å rykke fram mot Slovjansk og Kramatorsk, selv om de raskt vil møte nye ukrainske forsvarsstillinger.