Grunnleggaren av Wagner-gruppa skal ha konfrontert Putin med kritikk om krigen

Det er to kjelder i den amerikanske administrasjonen som melder om saka, skriv The Washington Post.

Prigozjin innrømte tidlegare i år at han var grunnleggjaren for Wagner-gruppa. Den har spelt ei kritisk rolle for det russiske militæret på slagmarka i Ukraina.

Han meiner ifølge amerikansk etterretning at det russiske forsvarsdepartementet er altfor avhengig av hans leigesoldatar i Wagner-gruppa.

Dette skal vere utan å gi dei nok pengar og ressursar til å kunne klare oppdraget, hevdar kjeldene vidare.

Prigozjin innrømde tidlegare i år innrømte at han hadde grunnlagt Wagner-gruppa. Illustrasjon: Scanpix/Illustrasjon Tom Bob Peru Aronsen, NRK

Prigozjin har i lengre tid vore open om at han meiner president Vladimir Putin har feilstyrt offensiven sin i Ukraina. I mange år har gruppa hans blitt rekna som Putin sin hemmelege hær.

Kjeldene meiner at Prigozjin har lagt ut ein video på sosiale medium der Wagner-soldatar klagar på at dei manglar mat og provisjonar, for å legge press på Kreml til å gi leigesoldatgruppa meir pengar.

– Det er den offentlege posisjonen han har slått fast politisk: eg er Jevgenij Prigozjin. Eg er her for å fortelje deg sanninga, og eg får jobben gjort, sa ein av dei til avisa.

Oligarken sjølv nektar til avisa at han hadde hatt noko direkte kontakt med Putin den siste tida.

Dette biletet, som er sendt ut av det franske militæret, skal vise tre russiske medlemmer av Wagner-gruppa (til høgre). Foto: AP

– Først og fremst kommuniserte ikkje eg direkte med Vladimir Vladimirovitsj Putin nyleg, sa han, og la til at han heller ikkje hadde planar om det i føreseieleg framtid.

– Eg kritiserte ikkje styret av dei væpna styrkane eller den russiske føderasjonen under konflikten i Ukraina. Derfor har eg ingenting å kommentere på.

Oligarken sa også at han ikkje har sett nokon video av Wagner-styrkar som klagar på mangel på mat og ressursar.

Wagner-gruppa fremmer Putins interesser om å destabilisere vesten og orkestrere ein ny kald krig. Kven står eigentleg bak den private skyggehæren? Du trenger javascript for å se video. Wagner-gruppa fremmer Putins interesser om å destabilisere vesten og orkestrere ein ny kald krig. Kven står eigentleg bak den private skyggehæren?

Ydstebø: – Ein joker i dette spelet

Oberstløytnant ved Palle Ydstebø ved Forsvaret sin høgskule, trur at Wagner-gruppa vil vere sentral i det russiske militæret framover.

– Det er vel ein av dei få avdelingane som har ein profesjonalitet og ein kvalitet som gjer dei i stand til å drive offensivar. Dei har i fleire veker hatt offensivar gåande mot byen Bakhmut.

– Samtidig så er det ikkje ein del av det russiske forsvaret som såleis. Dei er jo ei sjølvstendig avdeling med heilt separat kommandolinje, og svarar ikkje til den russiske forsvarsleiinga. Sånn sett så er dei på mange måtar ein joker i dette her spelet også.

Palle Ydstebø er oberstløytnant ved Forsvaret sin høgskule. Foto: Mathias Moene Rød / Mathias Moene Rød

Det blir spekulert blant fagfolk om eigaren av dette private selskapet har heilt eigne ambisjonar på vegne av seg sjølv meir enn på vegne av staten Russland, seier han.

– I og med at den regulære russiske hæren har teke så store tap, og blitt så svekka, så har dei blitt ein maktfaktor i krigen i Ukraina. Kva dei kjem til å finne på vidare, det veit vi ikkje, men dei klarar iallfall ikkje å hevde seg mot den ukrainske hæren.

Samtidig seier han at direkte kritikk frå Prigozjin si side kan bety at ein vil starte å sjå «ein maktkamp internt i Moskva».

– Dette her kan vere ein indikator for at han no byrjar å utfordre ein del av dei andre aktørane i Moskva.

Skulle tilby vakttenester og leigesoldatoppdrag

Prigozjin har sagt at Wagner-gruppa blei til for å sende soldatar til Donbas-regionen i Ukraina i 2014.

Han har tidlegare nekta tvert at han var involvert, før han stod fram om grunnlegginga tidlegare i haust.

Då stadfesta også at soldatane i gruppa har vore aktive i Afrika og Latin-Amerika.

– Eg reinska dei gamle våpena sjølv, sorterte dei skotsikre vestane sjølv og fann spesialistar som kunne hjelpe meg med dette, sa han då i eit utsegn på det sosiale nettverket VKontakte.

– Frå det augeblikket, den 1. mai 2014, blei ei gruppe patriotar føydd, som seinare fekk namnet Wagner-bataljonen.

– Prigozjin har blitt sett på som ein lojal støttespelar for Putin veldig lenge, seier forskar Åse Gilje Østensen. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Private, militære selskap er i utgangspunktet forbode i Russland, og Kreml og den politiske leiinga avviser at dei er involverte.

Wagner skal likevel ha blitt starta i samarbeid mellom Kreml og den militære etterretningstenesta i landet, GRU.

I oppstarten av selskapet var tanken at gruppa skulle tilby vakttenester og mindre leigesoldatoppdrag. Men etter kvart har oppdraga og talet på tilsette vakse.

– Har mista masse folk i Ukraina

Dersom det stemmer at Prigozjin åpent har kritisert militærtaktikken, er dette oppsiktsvekkande, meiner forskar Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskulen i Bergen, som er ein del av Forsvaret sin høgskule.

– Han verkar å ha vore ein lojal støttespelar som hoppar når Putin seier hopp, for å seie det sånn. Fram til no. Det representerer, så vidt eg ser det, eit skifte.

Østensen seier til NRK at Wagner-gruppa har mista mange av soldatane sine, spesielt på oppdrag i Ukraina, men at oligarken framleis har levert når Putin har bede han om det.

Åse Gilje Østensen er forskar ved Sjøkrigsskulen i Bergen.

– Kritikk av den krigføringa kan jo få konsekvensar for den posisjonen ein har som privilegert støttespelar for regimet.

Ifølge Østensen har Wagner-gruppa først og fremst blitt brukt til å rekruttere og trene opp nye krigarar til slagmarka i Ukraina.

– Med krigen i Ukraina fekk Wagner-gruppen ei ny rolle. Nå var dei ikkje berre hemmelege avløysarar for ordinære russiske styrkar. Nå var dei òg eit instrument i russisk skremselspropaganda. I begynnelsen i Kyiv blei selve Wagner-namnet bruka til avskrekking blant ukrainarane, der ein insinuerte at Wagner var blant dei aktørane som skulle ha det politiske leiarskapet, forklarar Østensen.

Eit veggmåleri som hyller Wagnergruppen avbilda i Beograd i Serbia i september 2022. Foto: Darko Vojinovic / AP

– Etter kvart som Russland tok store tap rekrutterte Wagner mykje mindre kritisk enn før. I tillegg begynte styresmaktene mystikken rundt Wagner og leiesoldater til rekruttering, seier ho vidare.

– Det som Wagner kanskje har vore andre stader fram til 2022, det tvilar eg på at dei eigentleg er no. No er eigentleg Wagner-namnet i veldig stor grad utvatna.

NRK har tidlegare omtalt korleis gruppa har rekruttert leigesoldatar frå Syria til krigen i Ukraina.

Tidlegare i år hevda menneskerettsorganisasjonen «Russland bak murane» at gruppa hadde rekruttert 3000 soldatar frå Russiske fengsel.