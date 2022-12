Bakhmut: Fra champagneby til kjøttkvern

Under bakken ligger flere millioner flasker «Sovjet-champagne», som den musserende vinen blir kalt.

Det ligger millioner av flasker med vin i de gamle kjellerne til ArtWinery i Bakhmut. Kjellerne er en del av et massivt nettverk med huler som ble gravd ut for å produsere gips og salt. Foto: ArtWinery / Wikimedia Commons

De edle dråpene fra vinkjelleren i Bakhmut var en gang på leppene til de øverste sovjetlederne, og gjorde byens navn kjent over hele Østblokken.

Bakhmut het da Artjemivsk, før den i 2016 fikk tilbake sitt gamle navn Bakhmut.

NRK besøkte champagnefabrikken nede i de gamle saltgruvene i 2016.

Bakhmut har vært kjent som Ukrainas champagnehovedstad

Nå drypper dråpene kanskje ut av sine knuste flasker. På overflaten faller bombene for å forberede den notoriske Wagner-gruppens fremmarsj.

Vinkjelleren er midt i området der de hardeste kampene pågår.

– Okkupantene har faktisk knust Bakhmut. Nok en by i Donbas den russiske hæren har gjort til brente ruiner, sa president Zelenskyj i sin kveldstale 9. desember.

Ifølge The Institute for the Study of War skal russiske luftstyrker nylig ha trappet opp støtten til Wagner-gruppen i Bakhmut. Det betyr flere rakettangrep mot den allerede svært ødelagte byen. Foto: Libkos / AP

Ifølge The Institute for the Study of War er det Wagner-gruppen som leder offensiven. De russiske leiesoldatene har forsøkt, i mange måneder nå, å trenge inn i Bakhmut.

Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Foto: Luftkrigsskolen

– Bakhmut er en viktig by for de som vil kontrollere Donetsk fylke. De russiske styrkene har et politisk direktiv ovenifra om at de skal ta kontroll over Donetsk. Da fortsetter de å angripe i Bakhmut selv om de nesten ikke har fremgang, og tydeligvis går på store tap, forklarer militærekspert Lars Peder Haga.

Haga sier at Bakhmut er så viktig nettopp fordi den ligger på veien til to andre sentrale byer i Donetsk, nemlig Slovjansk og Kramatorsk.

Bakhmut nordøst i Donetsk fylke i Ukraina.

Sporene etter et tidligere liv

Blant de uthulede boligblokkene er det bare 15.000 av byens 70.000 innbyggere som er igjen, ifølge en humanitær arbeider til avisen Kyiv Post.

Bensin til bilen er umulig å få tak i, så de sykler og går forbi sporene etter et tidligere liv.

To menn triller en sykkel gjennom en del av Bakhmut der harde kamper gikk for seg. I den katolske katedralen i Bakhmut er det ingen som ber lenger. En frivillig forbereder mat i en kjeller der innbyggerne i Bakhmut samler seg for å spise, varme seg, og søke tilflukt fra angrepene på overflaten. Sportsstadion der hjemmelaget fra Bakhmut vant det regionale mesterskapet i sumobryting i oktober 2020, har nå et stort gapende hull i den østre veggen. Mange av de som er igjen i Bakhmut er de som har bodd der lengst. Trærne som en gang ga skygge til denne lekeplassen blir gradvis hogget ned.

Kjøttkvern

Titusenvis av soldater kjemper på hver side. Ifølge Forbes kjemper minst åtte ukrainske brigader i Bakhmut. Med omtrent 3000 soldater i hver brigade, kan det være mer enn 24.000 ukrainske soldater involvert i slaget.

Ingenmannsland på slagmarken utenfor Bakhmut. Foto: Ukrainas forsvardepartement / Wikimedia Commons

Og om det ikke drypper champagne i vinkjelleren, drypper det blod på slagmarkene rundt byen. Ifølge Vice Media blir 50–100 ukrainske soldater behandlet for skader på et av byens sykehus hver eneste dag. Tallene på russisk side er sammenliknbare, om ikke høyere.

Begge parter bruker tungt artilleri i kampen om Bakhmut. Dette er en ukrainsk kanon som avfyres mot de russiske stillingene. Foto: Libkos / AP

– Det har vært veldig høye tapstall der siden russerne angrep. Det er egentlig karakteristisk for krigen i hele Donetsk. Der har russerne angrepet mot forberedte stillinger, for der har det tross alt vært krig i åtte år. Ukrainerne har forsvarsstillinger i flere lag og rotert de beste soldatene sine i området, forklarer Lars Peder Haga.

Bårer står plassert utenfor et sykehus med knuste vinduer i Bakhmut. Foto: LIBKOS / AP

Talspersonen for det amerikanske sikkerhetsrådet John Kirby anslo 22. desember at Wagner-gruppen alene hadde mistet tusen soldater de siste ukene rundt Bakhmut.

Militære ledere på begge sider kaller slaget om Bakhmut «en kjøttkvern».

Haga sier det er vanskelig å spå hvor lenge det vil vare.

– Begge partene har ressurser og prioriterer å holde området, så dette kan godt vare i flere måneder til.