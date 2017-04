I mars forsvant 41 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) fra norske mottak. Flere av disse drar videre til Frankrike og bor på gata der.

Yann Manzi, grunnlegger av den franske hjelpeorganisasjonen Utopia, er oppgitt over Norges flyktningpolitikk. Stadig flere asylsøkere drar fra Norge til Frankrike for å leve på gata.

PORTRETT: YANN MANZI Foto: Helene Halvorsen Rossholt

– Det er opplagt et stort problem for Frankrike at folk kommer hit. Vi ser de kommer fra Tyskland. Vi ser de kommer fra Norge. Før var det Italia og Hellas, sier Manzi.

Dublin-avtalen er en avtale mellom mange europeiske land. En asylsøker kan få behandlet søknaden sin i det første landet de kommer til. Hvis asylsøkeren drar videre til et av de andre landene som er med i Dublin-avtalen, skal vedkommende sendes tilbake til landet som allerede har behandlet søknaden.

Dublin-samarbeidet: Ekspandér faktaboks Dublin-regelverket er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. En asylsøker kan kun få søknaden sin behandlet i ett av Dublin-landene.

Ordningen går ut på at det skal være enkelt å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøker.

Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til.

Hvis noen søker om beskyttelse i Norge, og det er et annet Dublin-land som har ansvaret for asylsøkeren, vil søkeren bli returnert til dette landet.

Enslige mindreårige asylsøkere vil bare bli sendt til et annet Dublin-land hvis de har familie der, eller søknaden deres allerede har blitt behandlet der. KILDE: UDI

Frankrike ansees av mange som liberale i bruken av Dublin-avtalen. Asylsøkerne mener derfor at risikoen for å bli sendt tilbake til Norge eller til Afghanistan er liten når de oppholder seg i Frankrike.

Dette er en av grunnene til at flere reiser dit.

Uenige i påstander

Statssekretær i Justisdepartementet, Torkil Åmland (Frp), er uenig i Utopias påstand om at Norge dytter problemene sine over på Frankrike.

– Nei, det gjør vi ikke. Vi har en effektiv returpolitikk, slik at de som ikke har beskyttelsesbehov, og som ikke lenger skal være i landet, for eksempel når de blir 18 år, returneres til hjemlandet sitt. EU er veldig opptatt av at alle land følger denne praksisen.

To av tre får avslag

Så langt i 2017 får rundt to av tre afghanske mindreårige asylsøkere avslag i Norge. Det har ført til en voksende uro blant ungdommene. Stadig flere afghanere forsvinner fra mottakene rundt om i landet. Flere av disse ender opp på gatene i europeiske storbyer som Paris og Brussel.

«Asif» er en av de som har dratt fra Norge. Nå bor han på gata i Paris, sammen med mange andre asylsøkere fra Norske asylmottak.

– Jeg har sovet på gata i to måneder. Norge har masse plass, men ikke til meg. Paris er ikke bra, forteller 16 år gamle «Asif» til NRK.

I november i fjor var det en stor politiaksjon mot flere mottak i Norge, der mange mindreårige asylsøkere ble returnert til Afghanistan. Flere av de som har fått midlertidig opphold frem til de er 18 år, ser ikke lenger poenget i å bli værende i Norge.

– UDI sier til meg at jeg ikke får bli. Norge hadde sendt meg tilbake til Afghanistan når jeg fyller 18 år, derfor dro jeg, sier «Asif»

Tror EU blir strengere

Åmland mener EU begynner å gå mot en strengere asylpolitikk, og tror EU vil følge Norges eksempel.

– Uten en effektiv asylpolitikk, vil hele asylsystemet stå i fare for å bryte sammen fordi det blir så mange som oppholder seg i europeiske land som ikke har behov for beskyttelse.