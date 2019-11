Her ligger det norske skipet til kai etter kapringen i et av verdens mest utsatte områder

Da NRK besøkte havna der norskeide MV Bonita ligger i Cotonou torsdag, jobbet det gjenværende mannskapet som ikke ble bortført, med å losse skipet.

De skal etterhvert byttes ut av nye besetningsmedlemmer, slik at de kan reise hjem til familiene sine i Filippinene etter dramaet de har vært utsatt for.

NRKs Afrika-korrespondent Ida Titlestad Dahlback i Benin. Foto: NRK

Tatt til fange

Lørdag ble det norskeide skipet «MV Bonita» kapret mens det lå for anker utenfor Cotonou i det afrikanske landet Benin. Ni personer som jobbet på lasteskipet ble tatt til fange og fraktet vekk, opplyser Ugland rederi.

Nettopp Benin, sammen med nabolandene Nigeria og Togo blir sett på som verdens mest utsatte når det gjelder pirater, sier beredskapssjef John Hammersmark i Norges Rederiforbund.

Det er det flere årsaker til.

Beredskapssjef John Hammersmark i Norges Rederiforbund. Foto: NRK

– Det er en fattig region med samfunn der lov og orden ikke blir ivaretatt slik vi kjenner det. Det er en lang rekke problemer som bygger opp under muligheten for sjørøvere å gå ut til havs og angripe skip, forklarer han.

– Hvis det er så farlig, hvorfor går skipene der da?

– Dette er et område der man må gjennomføre risikoanalyser og forberede seg før man seiler. Hvis man ser på antall skip som er i Guineabukten, er det bare en liten andel av dem som blir utsatt for reelle angrep, svarer Hammersmark.

Havnearbeidere losset MV Bonita torsdag formiddag da NRK besøkte skipet. Foto: Ida Titlestad Dahlback / NRK

Mange piratangrep i år

Fra januar til september var det 47 piratangrep mot skip i Guineabukta, og fattigdom er en av årsakene til de mange hendelsene.

Ved havna der det norske skipet ligger treffer NRK en fisker som forteller om den høye arbeidsledigheten i havnebyen Cotonou.

– Det er mange her som ikke har noen jobb. Selv for meg som er fisker er det vanskelig å overleve. Det er ikke mange muligheter for oss som lever her, sier Agbossou Kofi.

MV Bonita fra Ugland i Grimstad ved kai i Benin. Foto: Ida Titlestad Dahlback / NRK

Fiskeren vil ikke snakke om piratvirksomheten i området. NRK får heller ingen i havna i tale. Vi får beskjed om at ingen vil uttale seg fordi det ville være negativt for havnas omdømme å snakke om de mange kapringene i Guineabukta.

– Utsatt for kapring i lav fart

Beredskapssjefen i Norges Rederiforbund sier det primært er skipene som skal inn til land og terminaler i området som blir kapret, ikke de som seiler forbi. Innseiligen gjør dem utsatt, fordi de går med lav fart.

– Det er helt vanlig i denne regionen at det er mellom 30 og 50 angrep i året, i løpet av det siste året har det vært ti angrep som, sett fra piratenes side, har vært vellykket, sier Hammersmark.

Han understreker at situasjonen har vært slik lenge og at advarselen fra Rederiforbundets side ikke har endret seg selv om et norskeid skip har blitt kapret.

MV Benita fra Ugland i Grimstad. Foto: Ida Titlestad Dahlback / NRK

Ugland Rederi har sitt hovedkontor i Grimstad, og det er her det 189 meter lange skipet er registrert.

Familiene til de kidnappede sjøfolkene har ifølge rederiet blitt varslet, og de blir gitt løpende oppdatert om situasjonen.

Rederiets kriseteam håndterer situasjonen og har kontakt med relevante myndigheter.