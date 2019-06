Verdensledere samles til G20-toppmøte

Idag samles statsledere fra flere land for G-20-toppmøte i Osaka i Japan. Blant dem som deltar er USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Tre viktige temaer for møtet er handelskonflikten mellom USA og Kina, felles klimapolitikk og den spente situasjonen mellom Iran og USA.

Handelskonflikten med Kina

I går kom det meldinger i både amerikanske og kinesiske medier om at USA og Kina kan være enige om en våpenhvile i handelskrigen. Ifølge anonyme kilder som siteres i avisa South Morning Post i Hongkong, har Trump og Kinas president Xi Jinping blitt enige om en slags våpenhvile handelskrigen, for å komme videre i prosessen for å løse floken.

Det skal bety at Trump ikke går videre med trusselen med å innføre straffetoll på resten av de kinesiske varene som eksporteres til USA. Dette er varer som er verdt 300 milliarder dollar.

Andre hevder at Kina har satt ett slikt krav for i det hele tatt å gå med på et møte med Trump her i Osaka. Den amerikanske avisen Wallstreet Journal skriver at Kina har satt flere krav for at samtaler om handelskrigen skal kunne fortsette.

Handelskrigen mellom to av verdens mektigste USA og Kina vil få konsekvenser for hele verden. Derfor overskygger møtet mellom disse to alt annet på dette G20-møtet, selv om det skjer på siden av det offisielle programmet.

President Donald Trump snakker med den kinesiske presidenten Xi Jinping etter at de har hilst under G20-samlingen i Osaka, Japan. Foto: KIM KYUNG-HOON / AFP

Skryter av Merkel

Allerede fredag morgen møtte Trump Japans statsminister Shinzo Abe og Tysklands statsminister Angela Merkel. Trump har også avtalt flere andre bilaterale møter under oppholdet.

– Angela Merkel er en fantastisk kvinne, og jeg er glad for å ha henne som venn, sier Trump. Han roste Merkel og sa hun var en god venn og en fantastisk kvinne da han møtte henne fredag morgen. Han sa også at «vi har hatt et bra samarbeid, handelen har gått bedre enn noen gang tidligere», ifølge CNN.

Merkel takket Trump og sa at tyske selskaper investerer mye i USA.

God tid med Iran

Et annet tema som er ventet å komme opp på toppmøtet, er den spente situasjonen mellom USA og Iran. Den tilspissede situasjonen som har bygget seg opp de siste ukene, har ført til at det ikke er noen dialog mellom landene.

Mange frykter at en krig skal utløses, men president Trump sa i dag at han ikke har noe press på seg for å løse opp den betente situasjonen.

– Vi har godt med tid. Vi behøver ikke skynde oss, så de (Iran, red.anm.) kan bare ta den tiden de behøver, sa Trump da han møtte internasjonal presse i Osaka.

