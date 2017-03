Her er Aleksej Navalnyj på vei inn i retten

40 år gamle Navalnyj, som vil stille opp i neste års presidentvalg mot Vladimir Putin, var blant opp mot ett tusen personene som ble pågrepet i Moskva under en demonstrasjon mot korrupsjon søndag. De fleste av dem er satt fri når, men rundt 120 blir fremdeles holdt tilbake.

Mener demonstrantene fremprovoserte vold

En talsmann for myndighetene kritiserer demonstrantene og mener de fremprovoserte vold.

– De som organiserte har med vilje villedet folk ved å oppfordre dem til å stille på ulovlige demonstrasjoner, sier talsmannen Dmitry Peskov. Han hevde også at det ble lovet penger til dem som lot se arrestere.

Demonstrasjonen i Moskva var en av landets største ulovlige demonstrasjoner på flere år. Men det var ikke bare i hovedstaden at folk protesterte, det ble holdt demonstrasjoner i St. Petersburg og andre russiske byer.

Før helgen hadde Navalnyj oppfordret folk til å demonstrere mot korrupsjon etter at han i en rapport anklaget statsminister Dmitrij Medvedev for å kontrollere et eiendomsimperium via et skjult nettverk bestående av ideelle organisasjoner.

En beskyldning den russiske statsministeren har valgt å ikke svare på.

«Til alle en hilsen fra domstolen. det kommer en tid der vi skal straffe dem», skriver Navalnyj i denne tweeten med et bilde av seg selv, tatt i rettssalen:

Protester fra EU og USA

Både fra EU og USA kommer det protester på helgens arrestasjoner i Russland.

– Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sier en EU-talsmann.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland ber om at de pågrepne må løslates.

Fra USAs side blir det sagt at pågripelsene er en hån mot demokratiet.