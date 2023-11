Henry Kissinger (100) er død

Kissinger døde i sitt hjem i delstaten Connecticut onsdag. Det opplyste rådgivningsselskapet Kissinger Associates som Kissinger grunnla og ledet siden 1982, i en uttalelse natt til torsdag norsk tid.

Kissinger var fortsatt aktiv etter at han fylte 100 år i mai i år, med deltakelse i møter i Det hvite hus, publisering av en bok om lederskapsstil, og han vitnet foran en komité i Senatet om Nord-Koreas atomtrussel.

I juli dro han på et overraskende besøk til Beijing der han møtte Kinas president Xi Jinping.

Da Henry Kissinger besøkte Oslo på invitasjon fra Nobelinstituttet og Universitetet i Oslo, ble han møtt av demonstranter Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hyllet og hatet

Kissinger ble hyllet som realpolitiker av noen og kalt krigsforbryter av andre.

Som 15-åring flyktet Kissinger sammen med foreldrene og lillebroren fra jødeforfølgelsen i Tyskland, først til London, senere til New York.

Under andre verdenskrig ble han tilknyttet amerikansk etterretning og sendt til Tyskland, der han blant annet ledet jakten på Gestapo-offiserer i Hannover.

Etter krigen ble det studier, som endte med en av de lengste doktorgradsavhandlinger i statsvitenskap noensinne levert ved Harvard-universitetet.

Kissinger skapte tidlig debatt, blant annet da han i 1957 tok til orde for bruk av taktiske atomvåpen for å vinne kriger. Han høstet også kritikk ved å argumentere med at moral og opinionens meninger er uvesentlig i utenrikspolitikken, all den tid ledere blir enige seg imellom.