Helten og minerydderen Magawa er død

– En helt er stedt til hvile. Det er med tungt hjerte vi kan fortelle at han døde fredelig sist helg, skriver den belgiske hjelpe-organisasjonen Apopo på sine hjemmesider.

Det meste av sitt litt hadde Magawa sniffet rundt i jakten på landminer. En betrodd medarbeider hos den belgiske organisasjonen som har prosjekter sørøst i Asia og Afrika.

I løpet av karrieren hadde han funnet mer enn 100 landminer og andre udetonerte eksplosiver, skriver Apopo. Det gjør den hårete karen til deres mest suksessrike rotte.

I juni i fjor ble han pensjonert. Sist helg døde han fredelig av alderdom, åtte år gammel.

Trent opp til å lukte

Kjempehamsterrotten (Cricetomys ansorgei) var født i Tanzania, men jobbet i Kambodsja. Magawa var trent opp til å lukte seg fram til eksplosiver. Belønningen var det han var aller mest glad i, nemlig bananer og peanøtter.

Når han fant noe, ga han tegn ved å skrape på bakken. Den vesle kroppen var så lett at han og kollegaene kunne pile rundt uten at minene eksploderte. Ifølge eierne kan en rotte rydde et område på størrelse med en tennisbane på 30 minutter. Noe som ville ta en person med en metalldetektor tre-fire dager.

SE VIDEO: Slik beveger Magawa seg i minefeltet. Foto: PDSA UK

I september 2020 ble Magawa tildelt en gullmedalje for sin innsats. En britisk forening for dyrs velferd, PSDA, sto for tildelingen.

Landminer truer millioner

I løpet av den nesten 30 år lange krigen i Kambodsja ble det lagt ut millioner av landminer. Kambodsja har vært ett av de hardest mine- og eksplosivbelagte landene i verden etter borgerkrigen og kampen mot Røde Khmer.

Flere enn 60 millioner mennesker i 59 land er daglig i fare på grunn av landminer og andre rester fra tidligere konflikter, skriver Apopo.

I følge Norsk Folkehjelp ble ble 7073 mennesker drept eller skadet av landminer og andre typer eksplosiver i 54 land i 2020. Dette var nesten 20 mennesker hver dag. Oversikten viser også at åtte av ti landmineulykker rammer sivile.

Landminer ble forbudt i 1999.