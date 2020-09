Helter kommer i ulike størrelser og fasonger. Det er Magawa et bevis på.

Den afrikanske pungrotten leter etter landminer og udetonerte eksplosiver i Kambodsja. Fredag ble den hedret med medalje for heltemodig og livreddende innsats.

Tidligere har prisen som har blitt delt ut siden 1943 av den britiske organisasjonen PDSA (People's Dispensary for Sick Animals), kun gått til hunder og har tilsvarende rang som utmerkelser til mennesker.

Bruker rottenes luktesans

Magawa er trent opp av den belgiske veldedige organisasjonen APOPO.

Organisasjonen har i over 20 år brukt rotter til å spore opp ulike typer eksplosiver som er gravd ned i bakken. Rottene er kjent for både å ha god luktesans og god hukommelse. I tillegg er de så lette i vekt at de ikke trigger utløsningsmekanismer.

Ifølge Magawas menneskekolleger utmerker den nå hedrede rotten seg med både fart og teft. Foto: Pdsa Uk / Reuters

Til sammen har APOPO 45 mineletende rotter sine mineletingsprogrammer i Kambodsja, Angola, Zimbabwe og Mosambik.

Rotten Magawa og teamet han tilhører er stasjonert i Siem Reap nord i Kambodsja, byen som fungerer som inngangsport til den berømte ruinbyen Angkor.

Kambodsja har vært ett av de hardest mine- og eksplosivbelagte landene i verden. Opptil 10 millioner ulike typer landminer skal ha blitt lagt ut i årene mellom 1975 og 1998.

Fortsatt er det store områder som ikke er ryddet, spesielt langs grensene til Thailand og Vietnam.

Problemet med denne typen krigsmateriell er at de blir liggende igjen og utgjøre en fare for sivilbefolkningen lenge etter at krigen eller konflikten er over.

I 2018 mistet 6897 personer i ulike land livet eller ble invalidisert som følge av landminer ifølge AOPA.

– Arbeidet til Magawa og de andre rottene fra APOPO er unikt og fremragende, sier JanMcLoughlin i PSDA.

Magawa i aksjon på jordene utenfor Siem Reap. Foto: Pdsa Uk / Reuters

Snuser seg gjennom på rekordtid

Leting etter nedgravde landminer og andre typer eksplosiver er en møysommelig affære.

Ifølge Norsk Folkehjelp klarer et mineryddelag på ni personer og to hunder å klarere et område på 100 ganger 150 meter i løpet av en dag. Mens en person med metalldetektor bruker rundt 4 dager på et område på størrelse med en tennisbane, ifølge AOPO.

Rotten Magawa bruker rundt 30 minutter på det samme området.

– Rottene overser bevisst skrapmetall og andre metallting som metalldetektorer gir utslag på og som det tar tid å sjekke ut. Rottene går kun etter lukten på sprengstoffet i minene, derfor er de svært effektive mineletere, forteller AOPOs Christophe Cox til AFP.

Rottene varsler sine menneskekolleger om funn ved å skrape i jorden.

De finner også enkelt igjen tidligere funnsteder på grunn av den gode hukommelsen.

I løpet av sin karriere har Magawa snust seg frem til 39 landminer og 28 ulike udetonerte sprenglegmer. Til sammen har rotten lett seg gjennom 114.000 kvadratmeter.

Når en mine eller eksplosiv gjenstand er funnet, venter belønning. Favorittpremien er bananer og peanøtter, ifølge dem som har trent Magawa opp.