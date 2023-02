Videoen er offentliggjort av en avdeling i det ukrainske forsvaret, og er vanskelig å verifisere 100 prosent.

Men den skal vise ukrainske styrker som angriper en avdeling med russiske stridsvogner og pansrede kjøretøyer i nærheten av byen Vuhledar.

Ukrainsk artilleri angriper russiske stridsvogner i Donbas Du trenger javascript for å se video. Ukrainsk artilleri angriper russiske stridsvogner i Donbas

Det skal være ukrainske artillerister fra den 72. motoriserte brigade som har stått for angrepet.

Denne avdelingen er blant annet utstyrt med motorisert artilleri av typen M-109, som Norge har gitt mer enn 20 stykker av til Ukraina.

Her er norske kanonar i bruk ved fronten i Donbas

Det vi vet er at gruvebyen Vuhledar et titalls kilometer sørvest for Donetsk by er åstedet for noen av de hardeste kampene i øst i Ukraina akkurat nå.

Da NRK besøkte dette området i januar, var kampene i full gang og vi kunne høre bulder fra kanonene kontinuerlig. .

En selvdrevet kanon av typen M109 gitt av Norge i nærheten av byen Vuhledar i januar 2023. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Siden den gangen har de bare økt i styrke, og russiske medier har flere ganger sagt at de russiske styrkene er i ferd med å ta kontroll over den strategisk viktige byen.

Men seinest i forrige uke var ukrainske militære bloggere, blant dem Mykhailo Ukhman, inne i den utbombede byen, for å vise at de ukrainske styrkene fortsatt har en slags kontroll her.

Kamper på tre frontavsnitt

Det er akkurat nå på tre frontavsnitt kampene pågår i krigen i Ukraina.

Foruten Vuhledar i sør er det rundt byen Bakhmut lenger nord i Donetsk fylke og langs en lengre frontlinje i Luhansk lengre nord i Donbas krigen nå raser.

Både russiske og ukrainske kilder melder at Russland lenge har foretatt en styrkeoppbygging i områdene fra byen Kreminna nordover i retning av Svatove og Kupjansk i Kharkiv fylke.

Ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the study of war ISW viser videoopptak at de russiske styrkene har hatt en hvis framgang nettopp i områdene nordøst i Kharkiv fylke, som Ukraina delvis tok tilbake ved offensiven høsten 2022.

Et av målene for en mulig offensiv kan være Lyman, som er det viktigste jernbaneknutepunktet i denne delen av Donbas.

Byen er allerede sterkt ødelagt, etter at den i 2022 først ble erobret av de russiske styrkene, for så å bli gjenerobret av Ukraina 1. oktober.

Jernbaneknutepunktet Lyman kan være et av målene for en mulig russisk offensiv i Donbas. Foto: Lokman Ghorbani/NRK

Hva skjer i Luhansk?

Guvernøren for Luhansk fylke, Sergej Gajdaj, la torsdag ut på Telegram flere bilder som viser bilder av de harde kampene, blant annet av den han hevder er et vellykket angrep på et pansret russisk kjøretøy av typen BMPT Terminator.

Dette bildet skal vise et angrep på en russisk stridsvogn av type Terminator. Foto: Serhii Gajdaj

Dette er et av de mest moderne våpnene i det russiske forsvaret, og er spesiallaget for kamper i tettbygde områder.

Det ble brukt da russiske styrker tidlig på sommeren 2022 tok kontroll over Sieverodonetsk, den uoffisiell hovedstaden i den delen av Luhansk fylke som Ukraina hadde kontrollert siden 2014.

Nå kontrollerer Serhii Gajdaj og de ukrainske styrkene bare rundt 5 prosent av Luhansk fylke.

Russiske eliteavdelinger på plass

Men de ukrainske styrkene har inntatt sterke posisjoner i de store skogsområdene som ligger i grenseområdene mellom Donetsk og Luhansk fylker.

Ifølge ISW har den russiske hærledelsen og forsvarssjef Valerij Gerassimov plassert noen av sine beste avdelinger nettopp i dette området, med tanke på en mulig offensiv.

Det gjelder blant annet et regiment fra den 90. tankdivisjonen og avdelinger fra 76. fallskjermdivisjonen, til vanlig basert i Pskov ikke langt fra grensen mot Estland.

Begge disse avdelingen deltok i det mislykkede forsøket på å erobre den ukrainske hovedstaden Kyiv våren 2022.

Når kommer storoffensiven?

Det er likevel uklart om det som skjer i Luhansk og Kharkiv fylker er starten på en større offensiv fra russisk side.

Været gjør det også vanskelig å operere tunge stridsvogner utenfor de allerede ødelagte veiene.

Det er meldt om temperaturer rundt og over null grader, noe som gjør bakken myk og gjørmete.

Med de kampene som allerede raser, er det vanskelig å snakke om at det er stille før stormen i krigen i Ukraina.

Det kan virke som partene føler hverandre på tennene, for å finne svakheter i hverandres forsvarslinjer.

Men at noe snart kommer til å skje, og at det kan bli dramatisk og blodig, er de fleste enige om.