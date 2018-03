Helikopter styrtet i East River i New York

Helikopteret styrtet like etter klokken 19.00 lokal tid søndag, ifølge en uttalelse fra de amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA). Helikopteret, et Eurocopter AS350, gikk ned i elven like nord for Roosevelt Island, mellom Manhatten og Queens.

CNN melder at én person har blitt reddet ut. Politi- og brannbåter er på stedet.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange mennesker som var ombord da hendelsen inntraff, men helikoptermodellen har vanligvis plass til en pilot og fem passasjerer, skriver Sky News.

Videoer publisert på Twitter viser helikopteret som treffer vannet, kantrer og deretter tar inn vann. Helikopteret sank ikke, men har blitt berget.