Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nyhet om vaksinering preger alle land i Europa denne søndagen. Superlativene sitter løst hos europeiske ledere, skriver BBC.

– Vaksinen er et lys i mørke, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven.

– Vi vil få friheten vår tilbake, sier Italias utenriksminister Luigi Di Maio.

– Vaksinen er nøkkelen for å få tilbake livene våre, sier Tysklands helseminister Jens Spahn.

Sverige «stakk» eldre kvinne tidlig

I Sverige ble den første dosen satt i 8-tiden søndag morgen.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, kaller vaksinen et lys i mørke. Foto: Yves Herman / AFP

Den første Pfizer og Biontech-vaksinedosen ble satt i Mjölby i Östergötland.

91-år gamle Gun-Britt Johnsson fikk det første stikket der.

Sveriges statsminister Stefan Löfven hyller arbeidet med å utvikle en vaksine.

– For kun ett år siden var covid-19 ukjent. I dag begynner vaksineringen mot covid-19 i hele Sverige og i EU, sa statsministeren i en video på regjeringens nettsider.

Löfven understreket også at 2020 har vært et krevende år, men at smittebegrensningstiltak vil fortsette å gjelde i neste år.

– Faren er ikke over. Vi må fortsette å følge myndighetenes anbefalinger, som å holde avstand og vaske hendene. Vi skal holde ut. Litt til, la statsministeren til.

Danmark vaksinerte eldre mann

I dag ble 79-åringen Leif Heisselberg den første dansken som fikk en koronavaksine.

Heisselberg er beboer på et av sykehjemmene i Odense.

Senere i dag, klokka 12, begynner også vaksineringen her i Norge, på et sykehjem i Oslo.

101-åring tyvstartet

Tyskland, Ungarn og Slovakia har satt i gang vaksinering, bare timer etter at Pfizer-Biontech-vaksinene ankom landene.

101 år gamle Edith Kwoizalla ble den første som fikk koronavaksinen i Tyskland. Foto: Matthias Bein / AP

Dermed trosset de EUs planer om å sette i gang vaksinasjon samtidig på søndag.

I Tyskland var 101 år gamle Edith Kwoizalla en av de første som fikk vaksinen. Hun skal ha tatt vaksinen med et smil, ifølge personer som var til stede på sykehjemmet.

– Hver dag som vi må vente, er en for mye, sier Tobias Krüger, som jobber på et sykehjem i Halberstadt i Tyskland der folk blir vaksinert.

I Ungarn er en lege den første til å bli vaksinert, det skjedde på et sykehus i hovedstaden Budapest. I Slovakia var en 60 år gammel ekspert på smittsomme sykdommer den første til å få vaksinen der.

Prioriterer eldre

I Frankrike skal de eldre prioriteres først, det samme i Tyskland, der personer over 80 år er pekt ut.

Spanske myndigheter har sagt at de første vaksinene kommer til byen Guadalajara, der de første vil bli satt på et sykehjem søndag morgen.

Prioriterer helsepersonell

I Italia er en sykepleier på et sykehus i Roma den første som får vaksinen, etterfulgt av annet helsepersonell.

De to første som får vaksinen i Polen søndag, er en sykepleier og en lege.

I Nederland har vaksinene ankommet, men de skal ikke begynne å vaksinere før 8. januar.

Europa hardt rammet

I Europa er det blitt registrert minst 16 millioner smittetilfeller og over 336.000 koronarelaterte dødsfall, skriver Associated Press.

EU-kommisjonens president, Ursula Von der Leyen, mener dagen i dag er et rørende øyeblikk for samholdet i Europa. Foto: Pool / Reuters

– I dag begynner vi på et nytt kapittel av et vanskelig år. Covid-19-vaksinen er blitt levert til alle EU-land. Vaksinering begynner i morgen, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen lørdag.

Den EU-koordinerte vaksineringen blir sett på som noe som kan gi en følelse av enhet i et EU som blant annet er herjet av brexit-kaoset.

Advarer mot falske vaksiner

Europol advarer om faren for at potensielle falske koronavaksiner kan bli tilbudt folk.

Faren er reell for at kriminelle kan sko seg på situasjonen nå som det er stor etterspørsel etter koronavaksiner, sier Europol-sjef Catherine De Bolle.

Sjefen i Europol, Cathrine De Bolle, advarer mot falske vaksiner. Foto: Virginia Mayo / AP

Myndighetene har allerede sett konkrete tegn på mulig skittent spill, skriver NTB.

Eksempel på det er vaksiner som angivelig tilbys til salgs via sosiale medier, påpeker hun.

De Bolle ber folk være forsiktige.

– Alle som tar sjansen på å kaste seg over slike tilbud, kan enten risikere at de ikke mottar noe som helst, eller at de får falske vaksiner, sier Europil-sjefen.

Sistnevnte kan dessuten ha alvorlige helsefarer, advarer De Bolle.

Europol har sendt advarsler til alle medlemsland, opplyser hun videre.

De Bolle sier også at myndighetene må være forberedt på forsøk på å stjele vaksiner.