Har ventet i to uker på svar om sine kjære som er innesperret i gruva

Utenfor inngangen til en gruve i delstaten Coahuila nord i Mexico, samles frustrerte familiemedlemmer til savnede gruvearbeidere.

Mange av dem begynner å bli desperate. Onsdag er det to uker siden en stor kullgruve kollapset.

– Han visste at det var farlig

Ved en «minnevegg» er en liten jente opptatt med å tegne et rødt hjerte som en hilsen til bestefaren som er blant de ti savnede.

Hennes far, Ronaldo Mireles Romo, er sammen med datteren og snakker med nyhetsbyrået Associated Press.

– Faren min har hele tiden risikert mye for oss i familien. Han har jobbet i gruvene siden han var en liten gutt.

Ved gruveinngangen er det plassert et bilde av en av de savnede, Jaime Montelongo ved siden av en Maria-figur. Foto: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

– Han visste at det var farlig. Han gjorde det for å skaffe familien mat og skolegang. Han betyr alt for oss, sier Romo.

Andre som har samlet seg ved gruven, trygler om støtte og sier det haster.

– Vi vil ha hjelp for å få våre familiemedlemmer ut, sier Maragrito Rodriguez Palomares til avisen El Pais.

– Vi trenger hjelp fra våre egne og fra utlandet, trygler han.

– Myndighetene ber oss være tålmodige og sier det kan ta lang tid.

– Kriminell handling

Al Jazeera skriver at mange pårørende er kritiske til myndighetene og mener redningsarbeidet går for sakte.

Pårørende utenfor gruveinngangene retter også sin vrede mot eieren.

– Dette er en kriminell handling som ikke kan passere ustraffet, sier Magdalena Montelongo til nyhetsbyrået AFP.

– Gruvearbeiderne har måttet jobbe under elendige kår, sier hun.

President Andres Manuel Lopez har besøkt området og sett redningsarbeidet på nært hold.

Kritikk av presidentbesøk

Presidenten hilste på pårørende til gruvearbeiderne, som frykter at tiden renner ut for å få sine kjære ut i live.

– Vi skal ikke stoppe arbeidet med å redde ut arbeiderne, sier han.

President Lopez Obrador besøker redningsarbeidet. Foto: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

– Vi må gjøre alt vi kan, og mer. Det må vi gjøre så raskt som mulig, sa president Lopez Obrador søndag under et besøk i Agujita, området hvor gruva ligger.

Han ba om at redningsaksjonen trappes opp.

Mange pårørende mener presidenten hadde lite å bidra med, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

– Jeg setter pris på at han kom og tok et bilde av min smerte, smerten til min familie og smerten til alle her, sier Lucia Rodgriguez som er mor til en av de savnede gruvearbeiderne.

– Jeg håper bildene han tok er til fordel for ham politisk, sier hun ironisk.

Fortsatt håp?

Situasjonen er dramatisk og det er ikke kommet ut noe livstegn fra gruvene.

Likevel er det håp, skriver Al Jazeera.

Mediehuset har snakket med lokalbefolkning som kjenner gruvene godt. De mener det kan være tunnelganger med nok luft der arbeidere kan ha kommet seg i sikkerhet.

Gruvearbeiderne skal ha blitt fanget mellom to 60 meter dype gruvesjakter som er oversvømt.

Så langt har redningsarbeidet vært fokusert på å pumpe ut vann for å gjøre det trygt for dykkere å ta seg inn.

Ordføreren i regionen sier at vannmengden har begynt å minke og at dykkere snart kan ta seg inn til området hvor gruvearbeiderne er sperret inne.

Lokale medier skriver at fem arbeidere greide å komme seg ut og varslet om ulykken. Tre av dem er innlagt på sykehus.

Denne gruvearbeideren overlevde den store ulykken i 2006 da 65 kollegaer av ham mistet livet. Foto: ALEJANDRO ACOSTA / AFP

Om lag 400 soldater er satt inn i arbeidet i tillegg til en gruppe dykkere som har tatt seg inn i deler av gruven som er oversvømmet av vann.

65 døde i 2006

Gruva ble åpnet for virksomhet tidligere i år, og de lokale myndighetene sier de ikke har mottatt noen klager på sikkerheten.

Men manglende sikkerhet har vært et tema ved tidligere ulykker.

I juni og juli i fjor krevde to ulykker i Coahuila ni gruvearbeideres liv.

Den verste gruveulykken i Mexico var i 2006.

Da mistet 65 arbeidere livet i en eksplosjon, som også skjedde i Coahuila. Åtte arbeidere ble den gang reddet ut med store brannskader.