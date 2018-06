Har vært savnet i en uke – fortsatt ingen livstegn etter fotballguttene i Thailand

Det har gått en uke siden fotballaget parkerte syklene, og la fra seg treningsbager, fotballsko og leggskinn utenfor Tham Luang Nang Non-grotta i Nord-Thailand. Trolig gikk de inn i grotten for å kjøle seg ned etter en treningskamp.

Siden har familiene til de tolv guttene i alderen 11 til 16 år ikke fått livstegn fra barna. Nå venter de fortvilte foreldrene i en provisorisk leir utenfor grotten. Det haster veldig å få guttene ut.

FORLATT: Sykkelen til en av de savnede guttene står forlatt utenfor den oversvømte grotten. Foto: Tassanee Vejpingsa / AP

– Redningsarbeidere klarte å finne to store kamre i grotten i går kveld. En er 55 meter dyp og den andre er mellom 60 og 90 meter dyp. Men vi vet ikke om de vil lede oss til der laget oppholder seg. Vi utforsker åpningene i dag, opplyser politisjef Wirachai Songmettha lørdag.

Grottesystemet, som er nær én mil langt, består av kamre og smale ganger, som kan bli oversvømmet under monsunsesongen. Håpet er at guttene befinner seg i et av de større kamrene, som ikke er oversvømt.

Vanskelige forhold

Dykkere fra den thailandske marinen forsøker å få tilgang til de dypeste kamrene i grotten, som er Thailands fjerde lengste. De får bistand av fire britiske grottedykkere og flere fra det amerikanske forsvaret.

Foto: Staff / Reuters

Flere dager med regn har ført til at grottegangene er oversvømt, som har gjort det vanskelig for redningsmannskapene. Derfor har det parallelt vært jobbet med å pumpe vann og gjørme ut fra hulen.

Gjørme og mudder fører til at dykkerne omtrent ikke kan se lengre enn noen få centimeter foran seg.

Å dykke i grottene blir beskrevet som å svømme i kald kaffe, skriver BBC.

DYKKER I GROTTENE: Den britiske grottedykkeren Robert Charles Harper utforsker en åpning i fjellet under redningsoperasjonen etter fotballaget. Foto: Krit Phromsakla Na Sakolnakorn / AFP

Stor oppmerksomhet

De tolv fotballspillerne og treneren deres har fått oppmerksomhet i medier over hele verden. Fredag besøkte den thailandske statsministeren Prayut Chan-o-cha området utenfor grotten hvor til sammen nesten tusen soldater og redningsmannskaper oppholder seg.

BLE HJEMME: Songpol Kanthawong (13) og faren hans Noppadon Kanthawong sitter i et telt for familiene og vennene til fotballaget som er savnet i en grotte Mae Sai. Songpol spiller egentlig fotball på det savnede laget, men var ikke med på turen. Foto: Tassanee Vejpongsa / AP

Guvernør i Chiang Rai-provinsen Narongsak Osotthanakorn, sier til CNN at vannpumper brukt til å få vann ut av grotten har vært uvurderlige.

Han har fortsatt håp om at guttene og deres trener, til tross for at de har oddsene mot seg, er i live.

– Hvis du hadde spurt meg om de er i live, hadde jeg sagt at vi har håp, sier guvernøren til CNN.