En gruppe astronomer publiserte onsdag en artikkel i Nature som beskriver et supermassivt svart hull.

Med en alder på 13,1 milliarder år, er det svarte hullet bare 690 millioner år yngre enn universet selv. Til sammenligning er jorden «bare» cirka. 4,5 milliarder år gammel.

– Hvis universet var en 50 år gammel person, så ville det vi ser nå vært et bilde av den personen da han eller hun var to og et halvt år, sier astronomen Eduardo Bañados til Reuters.

Bañados arbeider ved Carnegie Institution for Science og har ledet forskningen rundt det svarte hullet.

Kunstnerisk gjengivelse av det svarte hullet omgitt av nøytral hydrogen. Foto: HANDOUT / Reuters

Overrasket astronomene

Det svarte hullet ligger inne i en kvasar, som er et av universets mest voldsomme fenomener. De er blant de mest lyssterke, kraftige og energirike objektene som er observert.

Fakta om kvasarer Ekspandér faktaboks Ekstremt lyssterke objekter.

Er egentlig et supermassivt sort hull i midten av en massiv galakse som suger til seg enorme mengder masse.

Kvasarer er stort sett gamle objekter, og er sett på som elementer fra universets tidlige historie.

Forskerne kjenner til mer enn 200 000 kvasarer.

De fleste kvasarer er mer enn 3 milliarder lysår fra jorden.

Kvasarene ble ikke oppdaget før på 1950-tallet, og det var stor uenighet om hva som faktisk ble oppdaget fram til 1980-tallet.

Kvasaren, som har fått navnet J1342+0928, er noe av det aller eldste som er observert i universet. .

Forskerne kan finne alderen ved å undersøke hvor lang tid lyset fra kvasaren brukte for å komme til vårt nabolag i universet.

For astronomene var det overraskende å finne så stort svart hull så tidlig i universets historie. – Universet er fullt av overraskelser, sier Bañados.

800 millioner ganger kraftigere enn solen

Et vanlig svart hull har en masse på størrelse med vår egen sol, men det supermassive svarte hullet som nå er oppdaget er 800 millioner ganger kraftigere enn solen.

– Vi vet ikke helt hvordan de oppstår. Det gjør det så spennende å prøve å finne ut, sier dosent i astronomi, Erik Zachrisson, til SR.

Det er flere teorier om hvordan supermassive svarte hull oppstår. Det kan ha skjedd ved at en enorm stjerne har kollapset, men det kan også være en gassky som har trukket seg sammen.

Eller det kan være noe helt annet som forskerne ikke har tenkt på.