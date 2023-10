SISTE NYTT:

En høytstående Hamas-leder skal være drept i flyangrep natt til lørdag, ifølge IDF

Internettilgangen er borte over store deler av Gazastripen, ifølge NetBlocks. Også mobildekningen har kollapset

Det er ikke mulig å ringe ambulanse på Gazastripen, ifølge Røde Halvmåne/Røde Kors. Både de og flere andre organisasjoner har mistet kontakt med sine kollegaer på Gaza

Hamas sier det pågår kamper mellom dem og de israelske bakkestyrkene på Gaza.

IDF sier de har truffet 150 underjordiske mål i nordlige Gaza, i intense luftangrep natt til lørdag.

Hamas sier at de skjøt en rekke raketter mot Israel sent fredag, ifølge AFP.

Det har vært kraftige eksplosjoner på Gazastripen natt lørdag. Hamas sier det har vært bakkekamper i Gaza, ifølge Al Jazeera.

– Vi konfronterer en israelsk bakkeinvasjon i Beit Hanoun og i den østlige delen av Bueij. Det skjer voldelige sammenstøt på bakken, står det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene.

Det israelske forsvaret, IDF, sa fredag kveld at de ville utvide bakkeaktiviteten og intensivere angrepene fra lufta.

– Hamas skal kjenne vår vrede i kveld. Vi øker presset på Hamas, og våre militære operasjoner er i gang. Når dette er over, vil Gaza se veldig annerledes ut, sa Mark Regev, en rådgiver for Israels statsminister Benjamin Netanyahu, ifølge Reuters.

Tror Israel prøver å skaffe informasjon

Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, tror dette kan være et raid som Israel bruker for å skaffe seg mer informasjon om situasjonen inne på Gaza.

– De rykker inn så langt som de tror det er trygt, kanskje opp mot mål de allerede har identifisert. De skaffer seg antakelig etterretning, muligens plasserer ut sensorer, så på et tidspunkt vil de trekke seg ut, sier han.

Palle Ydstebø ved Krigsskolen tror nattens angrep mot Gaza er en del av Israels arbeid med å skaffe seg informasjon, før de går til full bakkeinvasjon. Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

Han tror altså ikke at dette er snakk om en full bakkeinvasjon.

– Det er to helt forskjellige ting. I en bakkeinvasjon går du inn med atskillig større styrker, da tar du terreng og holder det, så rykker du videre og holder motstanderen borte fortløpende. Det vil ikke være tvil når den eventuelt kommer, sier Ydstebø.

Raid, derimot, har som funksjon å skaffe informasjon for å forberede eventuelle angrep senere.

Frykter grusomheter ikke blir kjent

Det er vanskelig å få ut informasjon fra Gaza fordi internettforbindelsen er borte etter luftangrep. Flere organisasjoner melder om at de har mistet kontakten med ansatte på bakken.

Menneskerettighetsorganisasjoner frykter mangelen på internett og telefonforbindelse skal føre til at grufulle hendelser ikke skal bli kjent.

– Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sier analytiker Deborah Brown i organisasjonen Human Rights Watch (HRW).

– Vanskelig å få informasjon ut fra Gaza Du trenger javascript for å se video.

Også Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener mangelen på telefonlinjer og internett vil gjøre det langt vanskeligere å finne ut hva som egentlig skjer på Gaza.

– Spesielt fraværet av helt uavhengige kilder på Gaza gjør at man må basere seg på det som kommer fra informasjonsoperasjonene til Hamas og Israel, sier han.

Han forventer at det etter hvert vil komme informasjon i sosiale medier og i form av satellittbilder, som omverdenen kan bruke til å danne seg en oversikt.

– Men når du har klart det, har situasjonen endret seg på nytt igjen. Det er en del av krigføringa, å hele tiden skape den usikkerheten på begge sider.

Sier Hamas-leder er drept

Lørdag morgen sier IDF at en høytstående Hamas-leder ble drept i et flyangrep. Asem Abu Rakaba skal blant annet ha vært ansvarlig for droner og planlegging av angrepet mot Israel 7. oktober.

Meldingene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Israel sier ifølge AFP at de har truffet 150 mål under bakken nord i Gaza natt til lørdag. De sier at de blant annet har truffet tunneler og infrastruktur under bakken.

Ifølge IDF skal også flere være drept i angrepene.

Arrestert etter demonstrasjoner

Fredag kveld var det demonstrasjoner i flere byer rundt om i verden.

I New York demonstrerte store folkemengder med krav om våpenhvile mellom Israel og Hamas. Togstasjonen Grand Central Station måtte stenge på grunn av protestene. Det var en gruppe som kalte seg Jødisk stemme for fred som arrangerte demonstrasjonen.

Togstasjonen Grand Central Station i New York måtte stenge etter at demonstranter samla seg med krav om våpenhvile mellom Israel og Hamas. Flere av demonstrantene i New York ble pågrepet av politiet. I Oslo hadde mange demonstranter samlet seg ved Israels ambassade fredag kveld for å vise støtte til Gaza. På Raadhuspladsen i København demonstrere mange til støtte for barna som lider i Gaza. Jøder i Berlin dekket på et langbord med 220 tomme stoler som symboliserte gislene som ble tatt av Hamas. Fredag samlet demonstranter seg utenfor en israelsk militærbase i Tel Aviv.

Ifølge politiet ble over 200 demonstranter pågrepet, mens arrangøren mener at over 300 ble anholdt.

New York har den største jødiske befolkningen i verden utenfor Israel, med rundt 1,6 millioner jøder.

Det er ventet nye demonstrasjoner i flere byer i løpet av lørdagen.