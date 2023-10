Laurdag braut Hamas ned grensegjerdet frå Gaza til Israel og starta eit terrorangrep. Tysdag har Israel tatt kontroll over grenseovergangen att.

– Eg har beordra ein fullstendig blokade av Gazastripa. Det vil verken vere elektrisitet, mat, bensin, alt skal stengast, sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant måndag.

I 2007, då Hamas fekk kontroll over Gaza, innførte Israel og Egypt ein blokade av Gazastripa, men lét humanitær støtte sleppe inn.

Israel kontrollerer i tillegg havområdet rundt, i tillegg til dei to grenseovergangane til Israel. Egypt kontrollerer den tredje.

Verdas helseorganisasjon (WHO) ber tysdag om ein humanitær korridor ut av Gaza, for å få inn medisin og sivile ut.

Det medisinske lageret skal ha blitt brukt opp, og organisasjonen rapporterer om 13 angrep mot helsefasilitetar på Gazastripa sidan kampane begynte laurdag.

Josep Borrell, leiar for utanrikspolitikk i EU, seier utanriksministrane i EU ber Israel om ikkje å kutte tilgangen på vann, mat og elektrisitet til Gaza.

– Det er ingen som ikkje forstår at Israel må reagere, men prisen er det sivilbefolkninga i Gaza som betalar.

Det seier Anja Riiser, tidlegare landdirektør i Palestina for Norsk Folkehjelp.

Israel skal ha angripe 200 mål på Gazastripa natt til tysdag, ifølge det israelske forsvaret. Foto: Shadi Tabatibi / Reuters

– Kvar skal dei reise?

Ein talsperson for det israelske forsvaret råder folk til å kome seg ut av Gaza, over grensa til Egypt. Men Egypt har stengt grensene på grunn av angrep i området, ifølge The National News.

Anja Riiser arbeidde fire år for Norsk Folkehjelp, og budde inne i Gaza. I sommar flytta ho tilbake til Noreg. Fleire ho kjenner har blitt drepne i angrepa:

– Kollegaar sender meldingar og ber om hjelp.

– Snart forsvinn straumen, og då får ein ikkje vist kor usannsynleg helvete dette er.

Hjelpeorganisasjonar rapporterer om at folk er i sjokk, og prøvar å finne trygge stader å opphalde seg. Over 100.000 skal ha søkt ly inne på FN-skular.

– Dei får beskjed om å evakuere, men korleis skal dei kome seg ut? Og kvar skal dei reise? Og får dei kome tilbake til området når dette er over?

– Eg har jobba med krig og konflikt i ti år, vore med på mykje, men dette er det absolutt jævligaste nokosinne, seier Riiser.

Nærare 200.000 skal vere internt fordrivne i Gaza. Mange søker tilflukt på FN-skular. Foto: SAID KHATIB / AFP

Eit avstengt område

Inne i Gaza bur det om lag 2,1 millionar menneske, der 1,7 millionar er palestinske flyktningar. Ifølge FN er 80 prosent av innbyggarane avhengige av humanitær hjelp, og halvparten av alle som bur der, er barn.

95 prosent av folket har ikkje tilgang til reint drikkevatn.

Området er ekstremt lukka, og mange palestinarar har aldri kryssa grensepostane. Det er nesten umogleg å reise inn og ut av området.

Laurdag tok Hamas over 100 israelarar som gissel, og plasserte dei på ulike stader rundt om i Gaza.

Som svar på angrepa frå Hamas, har Israel gått til angrep på Gaza.

Natt til tysdag angreip Israel over 200 mål. 1500 Hamas-krigarar skal ha blitt funne drepne i Israel og rundt Gazastripa, ifølge den israelske hæren tysdag.

I tillegg til det, rapporterer Reuters om 770 døde inne i Gaza og over 4000 skadde palestinarar.

I Israel skal over 1000 ha blitt drepne, og 3400 skadde.

Israel har kutta både elektrisiteten og vassforsyninga i Gaza. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Hamas driv systematisk undertrykking

Hamas har styrt Gaza sidan 2007. I fjor meldte menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch om systematisk undertrykking av palestinarar i Gaza.

– Det er avgrensa organisasjons- og ytringsfridom, i tillegg til at kvinners rettar er avgrensa. Politisk opposisjon er i liten grad tolt, seier Riiser.

I 2021 viste ei meiningsmåling frå The Palestinian Center for Policy and Survey Research at om lag halvparten av palestinarane meinte at Hamas bør representere og leie det palestinske folket.

To år seinare skal støtta ha auka til 58 prosent i Gaza og 42 prosent på Vestbreidda. Det er uvisst kor stor oppslutning Hamas har etter desse angrepa.

Riiser trur både Hamas sitt styre og Israel som okkupasjonsmakt kan forklare kvifor halvparten uttrykker støtte:

– Når eit område har vore okkupert i fleire tiår, får ein ikkje ei liberal befolkning. Krigens brutalitet og konflikt gjer at befolkninga blir meir radikale, seier ho.

Humanitær støtte

Dei palestinske områda har vore avhengige av humanitær støtte i fleire tiår.

Etter at Hamas gjekk til angrep mot Israel, har Danmark stansa utviklingshjelpa til palestinske sjølvstyremyndigheitene (PA), som styrer på Vestbreidda.

Borrell i EU seier samstundes at eit «overveldande fleirtal» av utanriksministrane i EU motset seg å kutte stønaden til Palestina.

Den danske utviklingsministeren, Dan Jørgensen, seier at dei vil gå gjennom bistanden sin til ideelle organisasjonar og sørge for at ingen pengar direkte eller indirekte går til Hamas.

Tysdag sa Sverige også at dei stansar bistanden til Palestina mellombels.

EU skal ha krisemøte tysdag ettermiddag om korleis utviklingsstøtta til palestinske sjølvstyremyndigheiter skal organiserast.

