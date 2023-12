Hamas-leder Ismail Haniyeh er onsdag i hovedstaden Kairo i Egypt.

Der skal Haniyeh ha samtaler med egyptiske myndigheter. Samtalene skal først og fremst handle om utviklingen i krigen i Gaza, ifølge Hamas.

Dette er Haniyehs andre besøk til Egypt siden krigen mellom Israel og Hamas startet 7. oktober i år.

– Mye tyder på at forhandlinger om en ny våpenhvile enten er i gang eller er nært forestående, sier Midtøsten-forsker Erik Skare ved Universitetet i Oslo.

Han begrunner dette med at Haniyeh er Hamas' øverste leder.

– Men også fordi Egypt har hatt en historisk rolle som megler mellom Israel og militante grupper i Gaza, slik som Hamas, sier Skare.

Israelske soldater i en av Hamas' mange tunneler i Gaza. Bildet er tatt 15. desember. Foto: Ariel Schalit / AP

Reuters: Intense diskusjoner

Flere medier melder at diskusjoner om mulighetene for en ny våpenhvile og nye utleveringer av gisler, ifølge anonyme kilder, er på trappene.

Dette er hittil ikke offisielt bekreftet.

Reuters skriver at det allerede skal pågå intense diskusjoner om en ny våpenhvile, fasilitert av Egypt og Qatar. Opplysningene bygger på anonyme kilder og er ikke bekreftet.

En israelsk stridsvogn i Gaza skyter artilleriskudd. Bildet er tatt 20. desember. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Israels president, Isaac Herzog, antydet på tirsdag at en ny våpenhvile kunne være på trappene.

– Israel er klar for en ny humanitær pause og ytterligere humanitær hjelp for å legge til rette for løslatelse av gisler, sa Herzog under en samling for ambassadører, ifølge Reuters.

Hamas har tidligere avvist at de vil gå i forhandlinger om ny våpenhvile før Israels luftangrep i Gaza opphører.

Palestinske barn med tomme matbokser hoper seg opp i en matkø i Rafah på Gazastripen. Bildet er tatt 20 desember. Foto: Hatem Ali / AP

– Stort press

Skare peker på ulike behov og interesser som taler for at partene i krigen ønsker ny våpenhvile.

– Hamas har behov for ny våpenhvile for å omgruppere styrkene sine, men også for å få inn mer humanitær nødhjelp til Gazastripen. Særlig mat og medisiner, fordi sult og sykdom sprer seg. Det er en akutt humanitær krise i Gaza, sier Skare.

For Israels del handler det først og fremst om å få løslatt flere gisler, mener Skare.

– Det er også et stort politisk press mot den israelske regjeringen innad i det israelske samfunnet for at dette må prioriteres. Presset ble enda større da israelske soldater drepte tre gisler som hadde rømt fra Hamas, sier Skare.

Nesten 20.000 drept i Gaza

Krigen mellom Israel og Hamas er onsdag på sin 75. dag.

Siden krigsutbruddet har nesten 20.000 personer blitt drept i Gaza, ifølge Hamas' helsemyndigheter.

Rundt 1200 personer ble drept under Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober, ifølge israelske myndigheter.

Rundt 240 israelske og utenlandske gisler ble tatt til fange av Hamas og ført til Gaza.

En palestinsk mann holder liket til et barn som ble drept under israelske luftangrep mot et sykehus ved Rafah i Gaza. Bildet er tatt 19. desember. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Forrige våpenhvile varte fra 24. november til 1. desember. Avtalen var opprinnelig bare for fire dager, men ble forlenget to ganger.

Våpenhvilen sikret økt innslipp av sårt trengt nødhjelp til Gaza.

Under våpenhvilen løslot Hamas 110 gisler. Til gjengjeld løslot Israel 240 palestinske fanger.