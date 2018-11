Hadde ikke plass til verdens største fly – dette ble løsningen

Nå har imidlertid en kreativ løsning sørget for at Airbus-flyet A380 får plass i hangaren, uten at de som utfører vedlikeholdsarbeid trenger å fryse når vinteren setter inn.

Løsningen ble en spesialdesignet dør med en åpning som er akkurat like stor som bakenden til det nye gigantflyet, melder CNN.

En video flyplassen har lagt ut i sosiale medier viser hvordan den fungerer:

Over 500 passasjerer

Flyet har vært i drift fra 2007, og brukes allerede på en rekke langdistanseruter. Men da München lufthavn åpnet i 1992 fantes det ikke fly i nærheten av denne størrelsen.

STORT FLY: Et av Lufthansas A380-fly på Frankfurt lufthavn. Foto: Marc Tirl / AFP

Flyet er hele 72,7 meter langt og har et vingespenn på nesten 80 meter. Det enorme flyet har plass til 509 passasjerer – nesten 46 fotballag uten innbyttere og trenere.

Når det flyr mer passasjerer og bagasje kan det veie opptil 560 tonn. Det er mer enn 94 elefanter, ifølge flyplassens nettside.

Tunge porter

Det tok fire uker å sette på plass de nye portene til hangaren. De er 22 meter høye, 11 meter brede og veier 20 tonn.

Portene står på skinner så de kan åpnes og lukkes når flyet skal inn og ut.

Det er ikke bare München lufthavn som har opplevd utfordringer med verdens største passasjerfly.

Ifølge Wikipedia er flyet så stort at flyplasser kan måtte flytte på lys og skilt på bakken for å ha god nok klarering til vingene og motorene som henger over 25 meter fra midten av flyet.