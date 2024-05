Den australske kringkasteren ABC melder lørdag at de fire første dødsofrene er hentet ut etter at de første redningsgruppene har kommet fram til det tynt befolkede området. Landsbyen ligger i høylandet, rundt 600 kilometer nordvest for hovedstaden Port Moresby.

– Selv om det er ikke er tett befolket, så frykter vi at dødstallene kan være høye, sier en talsperson for CARE Australia skriver ABC.

Skredet har ødelagt veien, og helikopter er den eneste måten å komme seg til rasstedet på. Jord, steiner, opprevne trær og deler fra ødelagt boliger ligger spredd utover dalbunnen. Noe som gjør hjelpearbeidet utfordrende.

Det er bekymring for at det vil gå ytterligere jordskred.

Jordskredet traff landsbyen Kaokalam i provinsen Enga ved 3-tiden natt til fredag. Tidlige meldinger gikk ut på at over 100 trolig mistet livet. Røde Kors anslo senere at så mange som 500 kunne være døde.

Lørdag melder lokale medier at over 300 mennesker og 1100 hus er begravd i jordmassen som utraderte landsbyen.

Dominic Lau, som bor i en nærliggende landsby, var en av de første på stedet ifølge ABC.

– Da vi kom dit, var det ingen hus igjen å se. Det var bare steiner og jord, det var ingen mennesker og ingen hus å se, sier Lau.

skadene etter et jordskred i Maip Mulitaka, Enga-provinsen, Papua Ny-Guinea 24. mai 2024 Foto: Reuters

«Naturkatastrofe uten sidestykke»

Den lokale provinsguvernøren Peter Ipatas opplyser til nyhetsbyrået AFP at seks landsbyer er berørt av skredet. Han beskriver situasjonen som en «naturkatastrofe uten sidestykke».

En krisegruppe bestående av helsearbeidere, militæret, politiet og flere FN-organisasjoner har blitt sendt ut. Røde Kors' landsjef Janet Philemon sier til AFP at det rammede området er avsidesliggende, og at det kan ta opptil to dager før hjelpen kommer fram. Jordmassene er fortsatt i bevegelse, og lokale småveier er blokkert.

Lokalbefolkningen ser inn i et revet hus på stedet for et jordskred i Yambali Village i regionen Maip Mulitaka, i Enga-provinsen på Papua Ny-Guinea 25. mai 2024. Foto: AFP

Vanskelig hjelpearbeid

Statsminister James Marape sier at myndighetene setter inn alle krefter på å hjelpe, men at det er sparsomt med detaljer. Han sier de vil gi ut informasjon om ødeleggelsene og tapet av menneskeliv når det er tilgjengelig.

– Jeg er ennå ikke fullstendig orientert om situasjonen, sier Marape ifølge ABC.

Sjefen for den internasjonale migrasjonsorganisasjonens kontor i Papua Ny-Guinea, Serhan Aktoprak, sier at landsbyen Yambali er hardt rammet. Den ligger to timers kjøretur fra Enga-provinsens hovedstad Wabag.

På telefon fra Port Moresby sier Aktoprak at det berørte området er på størrelse med tre til fire fotballbaner, og Yambali har en befolkning på 3.900 mennesker. Han sier at vannforsyningen i området er nede, strømledningene er kuttet og det er mangel på mat og livsnødvendige forsyninger.

Jordskred ved Yambali Village i regionen Maip Mulitaka, i Papua Ny-Guineas Enga-provins den 25. mai 2024. Redningsteam begynte å ankomme stedet. Foto: AFP

Australia og USA er klare til å hjelpe

Australias statsminister Anthony Albanese sendte ut sin kondolanse til berørte og sier at de vil bistå med hjelp. Australia er det landet som yter mest i bistandsmidler til Papua Ny-Guinea.

– Alle i Australia sørger over våre brødre og søstre i Papua Ny-Guinea etter det forferdelige jordskredet, skriver han på X.

Også USAs president Joe Biden sier at han og førstedame Jill føler stor sorg over alle som har mistet livet og de store ødeleggelsene som følge av jordskredet i Papua Ny-Guinea.

– Våre bønner går til alle familiene som er berørt av denne tragedien, og de som setter seg selv i fare for å hjelpe sine medborgere, sier Biden.

Han sier videre at USA er klare til å hjelpe.

– Vi står klare til å hjelpe. USA står sammen med Papua Ny-Guinea, vår nære partner og venn, i dag og for alltid, heter det i en uttalelse fra Biden.