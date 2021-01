Greske medier: Nordmann etterlyst og mistenkt for drap i Hellas

Utenriksdepartementet sier de er kjent med saken.

Politiet skal ha startet drapsetterforskning søndag, etter at de fant den døde kvinnen i et hus på vestsiden av øya.

– Utenriksdepartementet er gjennom media kjent med at en norsk borger skal være etterlyst mistenkt for drap i Hellas. Ved en eventuell pågripelse vil utenrikstjenesten gi konsulær bistand i samsvar med gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet.

Ifølge mediene i Hellas har mannen flyktet i offerets bil. Foreløpige undersøkelser tyder på at kvinnen har stikkskader.

Det er uklart akkurat når samboeren ble drept.

Det bor over 600.000 mennesker på Kreta, som er den største greske øya, og den femte største øya i Middelhavet.