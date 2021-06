Det var en fornøyd generalsekretær som møtte pressen etter møtet med Biden.

– Jeg har nettopp hatt et veldig godt møte med president Biden. Vi snakket om en rekke saker som Kina, Russland, cybersikkerhet og sikkerhetsutfordringer knyttet til klimaendringer, men vi brukte mesteparten av tiden på å forberede det kommende Nato-toppmøte i Brussel, sa Stoltenberg til pressen.

Det er første gang de to møtes ansikt til ansikt etter at Biden tok over som president 20. januar.

Møtet finner sted en drøy uke før 30 Nato-land samles til toppmøtet til forsvarsalliansen i Brussel, 14. juni.

Her er det ventet at Nato-landene vil vedta reformpakken Nato 2030, som dreier seg om strategien til organisasjonen de neste ti årene.

Stoltenberg ønsker blant annet en økning i fellesbudsjettet til Nato og større fokus på kutt i militære klimagassutslipp.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på vei inn i Det hvite hus mandag kveld. Foto: Mandel Ngan / AFP

Enige om viktigheten av å styrke Nato

Etter mandagens møte fortalte Stoltenberg at de to er enige om viktigheten av å styrke Nato i tiden fremover.

– Vi er enige om at Natos posisjon må styrkes i en mer rivaliserende verden. Vi møter sikkerhetsutfordringer som ingen alliert kan håndtere alene. Derfor må vi stå sammen i Nato, sa Nato-sjefen til pressen.

– Jeg takket også presidenten for hans sterke forpliktelse til det transatlantiske samarbeidet, artikkel fem og hans personlige lederskap knyttet til alle disse problemstillingene, sa Stoltenberg videre.

Tidligere på dagen hadde Stoltenberg møte med den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin. Her var reform av Nato og tilbaketrekning fra Afghanistan blant temaene.

USA sin forsvarsminister Lloyd Austin ønsket generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg velkommen til Pentagon mandag. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

Tettpakka europatur venter Biden

For Biden blir Nato-toppmøte et ledd i en svært tettpakket europatur. Dette er hans første utenlandstur som president.

På grunn av koronapandemien har Biden hittil møtt svært få verdensledere.

I Europa skal han delta på Nato-toppmøte og møte i G7-gruppa. Han skal også ha egne møter med presidenten i Russland, Vladimir Putin, dronning Elisabeth i Storbritannia, og den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan.