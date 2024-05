Nødhavn til Gaza åpnet

Store bølger har forsinket arbeidet med å koble piren til land.

Nå skal den fungere etter planen, melder US Central Command fredag.

Planen er at nødhjelp fra en rekke land og hjelpeorganisasjoner skal fraktes via bryggeanlegget. Det er ventet at opp til 150 lastebillass skal kunne losses via piren, daglig.

Hjelpen som kommer sjøveien, samles og inspiseres på Kypros. Deretter lastes den på skip og fraktes omtrent 320 kilometer til nødhavnen.

USA sier at ingen amerikanske tropper gikk i land under operasjonen.

Skip med nødhjelp ligger og venter, klar for å losse nødhjelp via den nye piren på Gaza-stripen. Foto: Abdel Kareem Hana / AP

Hjelper litt, men langt fra nok

USA og hjelpeorganisasjoner har advart om at den nye havnen ikke er noen fullverdig erstatning for leveranser via land.

Grenseovergangen ved Rafah helt i sør er fortsatt stengt etter at israelske stridsvogn-styrker tok kontroll over denne sist uke.

Før krigen kom det inn mer enn 500 lastebillass med nødhjelp til Gaza på en gjennomsnittlig dag.

Anslagsvis 2000 lastebiler med nødhjelp venter for å kjøre inn via Rafah 2 mai. Vel 1500 av disse frakter mat, ifølge OCHA. Foto: Oren Alon / Reuters

Drivstoff-kutt skaper store problemer

FN sier imidlertid at drivstoffleveranser gjennom landruter nesten har stoppet opp, og dette vil gjøre det ekstremt vanskelig å få hjelpen fra havnen og ut til Gazas befolkning.

Det spiller ingen rolle hvordan hjelpen kommer, enten det er via sjø eller land, uten drivstoff vil ikke hjelpen nå frem til folk Farhan Haq FN talsmann

Talskvinne for det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, Sabrina Singh, sa at problemet med drivstoffleveranser kommer opp i alle samtaler mellom USA og israelerne.

Israel frykter at Hamas vil bruke drivstoffet i sin kamp mot israelske styrker. Derfor har israelerne holdt igjen drivstoff-leveranser.

I tillegg har israelske demonstranter stoppet flere hjelpesendinger, og angrepet lastebilene og ødelagt nødhjelpen.

Israelsk demonstranter har angrepet lastebiler med nødhjelp til Gaza, og ødelagt pakkene. Mai 2024. Foto: AFP

Sultkatastrofen brer seg

Hjelpeorganisasjoner sier til nyhetsbyrået AP at de er i ferd med å gå tom for mat i det sørlige Gaza.

Det amerikanske byrået for internasjonal utvikling (USAID) og Verdens matvareprogram (WFP) sier at hungersnøden har grepet fatt i det nordlige Gaza.

Barn i matkø i Rafah, 16 februar 2024. Foto: Fatima Shbair / AP

Israel hevder de ikke setter grenser for innførsel av humanitær hjelp og skylder på FN for forsinkelser i distribusjon av varer som kommer inn til Gaza.

FN sier at kamper, israelsk ild og kaotiske sikkerhetsforhold har hindret levering.

Nye angrep mot Rafah

Israel har fortsatt sine angrep på Rafah natt til fredag. Samtidig kriger de mot Hamas-soldater i det nordlige Gaza.

Minst 35.303 palestinere er nå blitt drept i den israelske militæroperasjonen på Gazastripen, ifølge helsedepartementet i det Hamas-styrte området.

En kvinne gråter mens hun bærer et dødt barn etter et nattlig bombeangrep mot Rafah den 6 mai. Foto: - / AFP/NTB

Av disse skal minst 31 være drept det siste døgnet. I tillegg skal over 79.000 mennesker ha blitt såret.

1472 israelere er drept siden Hamas-angrepet på Israel den 7. oktober.