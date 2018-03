Gateselger døde etter politijakt i Madrid

Hundrevis av protestanter har tatt til gatene i den spanske hovedstaden etter at den 35 år gamle gateselgeren Mmame Mbage fra Senegal døde torsdag kveld, melder AP. Vitner sier at mannen døde mens han forsøkte å flykte fra politiet.

Protestantene har satt fyr på flere søppelkasser og en motorsykkel, og kastet stener mot spansk politi i det multikulturelle Lavapiés nabolaget i Madrid.

Politiet har skutt med gummikuler mot demonstrantene, og foreløpig er seks personer arrester og 16 politimenn og fire sivile såret.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Beklager dødsfallet

Madrids ordfører Manuela Carmena beklaget torsdag kveld dødsfallet på Twitter.

– Jeg beklager dypt dødsfallet på en innbygger i Lavapiés. Vi skal undersøke saken. All min solidaritet med familie og venner, skriver Carmena.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Doudou Diouf, en venn av Mbagee, sier at gateselgeren hadde bodd i Spania i 12 år og hadde søkt om oppholdstillatelse tre ganger, uten hell.

– Han var en god mann, han fortjente ikke dette, sier Diouf.

Spansk nødetat sier at mannen ble funnet bevisstløs på gaten av spansk politi. Da nødetaten ankom, var mannen død. Dødsårsaken skal ha vært hjertestans.

Flere vitner sier at mannen ble jaget av politiet fra Puerta del Sol-plassen. Politiet skal ha jaget, på motorsykler, flere gateselger av afrikansk opprinnelse fra plassen og til Lavapiés-nabolaget.

Demonstrantene i Madrid har satt fyr på flere søppelkasser og kastet sten mot politiet. Foto: OLMO CALVO / AFP

Høy innvandring

Mbage jobbet ulovlig som gateselger for å sende penger til familien i Senegal. Han er en av flere tusen som har kommet til Spania for et bedre liv.

Spania er den tredje største inngangsporten til Europa for immigranter, med nesten 23 000 som ankom i 2017. Hundrevis døde i forsøket.