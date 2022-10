«Ammunisjon, ammunisjon!», skriker Paul Smith fra mitraljøsetårnet ned til medsoldatene sine i den pansrede bilen.

På stemmen hører man at det er alvor.

For fienden skyter mot dem.

Russerne er bare 50 meter unna den ukrainske styrken som amerikaneren Paul Smith er en del av.

Det er en overhengende fare for at de klargjør våpen som kan ødelegge bilen Smith sitter i og alle om bord.

Og han er tom for ammunisjon.

Fort og brutalt

I starten av september kom et viktig vendepunkt i krigen. Russerne ble presset lenger og lenger ut av områdene de hadde okkupert. Ukrainerne rykket voldsomt frem. Det gikk fort og det var brutalt.

Siden den gang har ukrainske styrker har vunnet tilbake flere tusen kvadratkilometer okkupert land.

Oberstløytnant Palle Ydstebø er hovedlærer for seksjon for landmakt ved Krigsskolen og følger situasjonen nøye. Han har sett Smiths video som er lagt ut på YouTube.

Han mener slike raske angrep som Paul Smith var en del av denne morgenen 8. september, har vært svært viktige for Ukrainas fremgang på bakken.

– De rydder unna fiendtlige sikringsstyrker og forposter for at hovedstyrken skal kunne trenge frem til fiendens hovedstyrker og angripe dem, sier han til NRK.

Vi tar det som skjedde den 8. september fra begynnelsen.

Oppgaven

Det er soloppgang idet Paul Smith skrur på hjelmkameraet.

Paul Smith dro fra USA til Ukraina for å kjempe i mars. Han er Afghanistan-veteran fra det amerikanske forsvaret. Foto: Paul Smith

Han sitter i mitraljøsetårnet i en pansret bil. Flere biler av samme type raser over et åpent jorde. På andre siden ligger en klynge hus. Smith har etterretning som sier at det befinner seg en stormpanservogn inne i landsbyen. I tillegg er det en fare for at de russiske styrkene har håndholdte panservernvåpen.

Det er risikabelt for Smith og medsoldatene.



Han sammenlikner sin ammunisjon (til høyre) med ammunisjonen han frykter at Russerne kan angripe dem med. Foto: Paul Smith

Selv om de sitter i en pansret Humvee, er den ikke sterk nok til å beskytte dem mot panservernvåpen. Derfor er det så viktig at de klarer å ta fienden før de rekker å gjøre motstand.



Smith tar et godt grep om begge håndtakene på det kraftige våpenet. Hvert skudd er på størrelse med en sigar. Han har én jobb. Å holde russerne i sjakk frem til de når husene. Oppdraget er å ødelegge stormpanservognen som er observert inne i landsbyen.



Han trekker av. Paul Smith har ringet ut det som skal være spor etter russernes panservogn. Bildet er tatt med troppens drone i forkant av angrepet. Foto: Paul Smith

Det skytes tilbake

Smith konsentrerer seg først om ett hus. Han får kontroll på det og så oppdager han at det skytes fra et av nabohusene.

– Du kan se lysglimt fra vinduene, forteller Smith, eller «Nucking Futs Yuri» som han kaller seg i sosiale medier. Bytter du om på N’en og F’en får du en steike gal Yuri.

Han flytter fokus og begynner å skyte.

Våpenet han bruker, en Browning M2 mitraljøse, kan skyte mellom 400 og 600 skudd i minuttet. Det tar ikke lang tid før siste kule er ute av kammeret.

Uten noe å skyte med, er Smith i praksis forsvarsløs i den pansrede bilen. Fienden er nå bare 50 meter unna.

– Ammunisjon, ammunisjon! skriker han ned til de andre i bilen.

Dramatikken kommer tydelig frem i videoen fra hendelsen:

Tom for ammunisjon Du trenger javascript for å se video.

Medsoldatene sender opp en nærpanservernrakett. En bazooka, om vi snakker tegneseriespråk. Et langt tjukt rør med en rakett inni. Han fyrer av og treffer et av husene.

Det skytes fortsatt. Han må ha ammunisjon til mitraljøsen.

– Ammunisjon, ammunisjon! skriker han igjen.

– Jeg trenger .50 kaliber-ammunisjon!



De sender opp enda en bazooka. Sannsynligvis tror de at han har sett stormpanservognen.

Man kan høre at skudd treffer bilen. Ett treffer passasjervinduet på bilen. En hvit rose på ruta, men kula går ikke gjennom. Flere skudd treffer tårnet han sitter i.

– Vi blir beskutt! roper han.

Han fyrer av den andre, før han igjen dukker ned. Endelig får han tak i ammunisjon til mitraljøsen.

– Jeg er frustrert idet jeg lader om, forteller han.

– Mest fordi jeg blir skutt på. Dette er nok det nærmeste jeg hadde vært fienden i kamp.

Det er trangt i tårnet. Adrenalinet pumper.

Hvert sekund som går gir fienden tid til å reagere. Smith har foreløpig ikke sett noe panservernvåpen. Det er ikke dermed sagt at russerne ikke har det.

Han fikler litt med ammunisjonen før han får ladet mitraljøsen.

Så er han klar til å skyte tilbake.

Elsker Ukraina

Den 36 år gamle Afghanistan-veteranen fra California i USA har i flere år hatt et nært personlig forhold til Ukraina. Han har vært der mye og mange av vennene hans bor der.

I 2015–2016 kjempet han med ukrainerne i Donbas-området.

– Jeg lovet at jeg ville komme tilbake og forsvare Ukraina om krig skulle bryte ut, sier han via webkamera fra fronten.

I starten av krigen søkte nesten 20.000 menn og kvinner fra 52 land om å få komme til Ukraina for å kjempe, ifølge Ukrainske myndigheter. Smith var en av dem.

Nå sitter han daglig i mitraljøsetårnet på den pansrede bilen.

Foto: Paul Smith

Nær døden-opplevelse

Skuddene treffer bilen Smith sitter i.

Han har ladet om og ved hjelp av en sveiv snurrer han mitraljøsetårnet i posisjon. Han sikter inn våpenet. Det tar ikke mange sekunder, men ser du videoen og lever deg inn i det Smith er midt oppi, føles det som om det tar en evighet.



Han er klar akkurat tidsnok til å se en russisk soldat runde hjørnet av huset.

Idet Smith skyter mot ham, skjønner han at de har vært veldig heldige.

Det går utrolig fort. Men når du skrur ned hastigheten på videoen kan du se det:

Paul Smith oppdager soldat med panservernrakett Du trenger javascript for å se video.

Soldaten hadde et nærpanservernvåpen som kunne ha ødelagt dem.

I stedet for å treffe, gikk det i lufta.

– Dette er en av de gangen jeg har vært nærmest å bli drept, sier han.

Oppdrag utført

Idet de kjører ut av landsbyen, er alle soldater og kjøretøy i god behold.

De fant ikke stormpanservognen som var blitt observert i landsbyen, men Smith mener likevel at angrepet har vært vellykket.

Paul Smith inne i bilen etter angrepet. Skadene på den pansrede bilen er tydelige i bildene han delte på instagram dagen etter. Foto: Instagram/nucking_futs_yuri Kulehull fra russiske våpen. Foto: Instagram/nucking_futs_yuri En kule traff vinduet. Den gikk ikke gjennom. Foto: Instagram/nucking_futs_yuri Kjøretøyet var pansret. De som satt inni var beskyttet mot de russiske skuddene. Foto: Instagram/nucking_futs_yuri Kulehull på den pansrede bilen. Foto: Instagram/nucking_futs_yuri

– Vi påførte russerne et kraftig nederlag, sier han.

Han vet ikke hvor mange russiske soldater de drepte eller skadet denne torsdagen, men ut fra videoene av angrepet, antar han at det er flere.

Washington Post har verifisert videoen og geolokalisert kampene til landsbyen Ternovi Pody, som ligger mellom Kherson og Mykolajiv sør i Ukraina.

Han forteller at Russerne rømte fra landsbyen den dagen, men at de kom tilbake et par dager senere. Da gjentok de angrepet.

– Viktig jobb

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen følger situasjonen i Ukraina nøye. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen forteller at jobben som Paul Smith og de andre i troppen hans gjør kalles «oppklaring med vold».

– Dette handler om å prøve å holde seg oppdatert på hvor fienden er og få oversikt i et uoversiktlig og tidvis kaotisk bilde, sier han til NRK.

Han forteller også at disse styrkene som Paul Smith er en del av, brukes til å lokke frem fiender som er i skjul.

– De tar en risiko og kjører inn i et område der de mistenker at fienden er, for å få dem til å skyte på seg. Det er livsfarlig, men det er måten å gjøre det på.

Når fienden forsvarer seg, røper de sin posisjon og gjør seg til mål for angrep.

– Det vi ser er en del av et større angrep. Du må finne ut hvor fienden er og hvor sterk han er, sier Ydstebø.

Fremtiden

NRK har holdt kontakten med Paul Smith i ukene etter angrepet. Han forteller om nye oppdrag og at de blir skutt på med artilleri.

En video han sender oss fra fronten har tittelen: «En liten morsom video ... artilleri faller ned rundt oss.»

I videoen kjører de på en hump i veien mens russerne bomber i nærheten. En av medsoldatene hans mister geværet ut av bilen. De må stoppe og rygge tilbake for å hente det. Tross alvoret i situasjonen, ler de.

– Folk som aldri har sett kamp, forstår ikke at hvis vi ikke har noe å le av, så kommer de mørke tankene, sier Smith.

Alt dette skjer, mens Putin har startet mobiliseringen av store styrker som er på vei mot dem.

Smith virker ikke nevneverdig bekymret for dette. Han mener det vil ta tid før de kommer. De må få utstyr, bli transportert til fronten og ikke minst få trening.

– Du kan ikke bare gi et våpen til hundre tusen mennesker og si til dem: «Løp i den retningen og skyt på alt du ser.» De kommer til å bli drept.

– Hva tror du fremtiden bringer?



– Jeg har vært på Krim en gang. Jeg har vært i Donetsk, Luhansk. Jeg har vært i alle hovedstedene i alle oblastene i Ukraina. Jeg har sett disse byene i fredstid, uten bombing og ødeleggelse. Jeg håper virkelig at Russland forstår at Ukraina har sin egen identitet og sitt eget folk. De vil ikke være en del av Russland, sier han.