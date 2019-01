Full krangel om pengene i Trevi-fontenen

Tusener av turister kaster hver dag ut mynter i den berømte fontenen i sentrum av Roma. Hver morgen plukker arbeidere opp rundt 3800 euro, eller over 36.000 norske kroner. På årsbasis utgjør det 1,4 millioner euro, eller 13,5 millioner norske kroner.

Penger som kan monne godt i en bunnskrapt bykasse, mener Romas borgermester Virginia Raggi.

Det vil gå ut over de fattige, mener den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas. De har siden 2001 mottatt pengene og brukt dem til å hjelpe hjemløse og fattige i Roma.

– Vi så ikke dette komme, jeg håper fortsatt ikke dette blir det endelige resultatet, sier direktøren for Caritas, Benoni Ambarus til den katolske kirkes avis Avvenire.

Under overskriften «Penger tas fra de fattige» gav avisen tydelig uttrykk for sin mening i helgen. Byrådet har godkjent endringene som borgermesteren har bedt om og vil innføre endingen fra 1. april.

Ifølge BBC har mange italienere nå tatt i bruk sosial sosiale medier og bedt om at ordførerens avgjørelse må gjøres om.

En selfie og en mynt i Trevi-fontenen er et fast innslag for de mange turistene som hvert år besøker Roma. Foto: Andrew Medichini / AP

Penger med tradisjoner

Hvert år besøkes den nesten 300 år gamle fontenen av millioner av turister.

Tradisjonen er at man kaster en mynt over skulderen og i Trevi-fontenen stammer fra 1954-filmen «Three Coins in the Fountain» og sangen med samme navn, sunget av Frank Sinatra.

Det skal etter sigende bringe lykke og sikre at man kommer tilbake til «den evige stad».

Fontenen ble også omtalt i filmen «La Dolce Vita» fra 1960. I filmen ser man skuespillerne Anita Ekeberg og Marcello Mastroianni i en heftig scene i fontenen.

Vil bestemme selv

Det var i november for to år siden at Romas borgermester varslet at byen selv ville ta over administrasjonen av pengene fra fonten. Da ble det også sagt at pengene etter planen fortsatt skulle brukes til veldedige formål.

Problemet er bare at byen sliter med store økonomiske problemer og korrupsjonen er fortsatt utbredet. I tillegg er infrastrukturen elendig.

40 år gamle Virginia Raggi representerer Femstjernersbevegelsen og ble i juni for tre år siden Romas første kvinnelige borgermester.

Hennes popularitet har dalt etter som hun ikke greier i takle byens økonomiske problemer. Pengene fra Trevi-fontenen kan derfor være et kjærkomment tilskudd til den skakkjørte økonomien.