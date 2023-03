Utenfor det avsperrede åstedet i Årjäng i Värmland står det parkert to biler og en campingvogn.

NRK har undersøkt eierhistorikken på bilene bak sperrebåndene. Den grå Volvoen sto tidligere registrert på den døde kvinnen i 60-årene.

I september 2019 ble den omregistrert til en ny eier – nemlig den nå drapsmistenkte mannen i 50-årene.

Det viser oppføringer i den svenske Transportstyrelsen.

Omregistreringen skjedde dermed ett år etter politiet mener kvinnen lå død i fryseren.

– Sånn politiet har formulert sin siktelse, var hun død på dette tidspunktet, sier mannens forsvarer, Stefan Lilieback til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere saken noe ytterligere, og sier at dette ikke har vært et tema i avhør.

SPERRET AV: Huset hvor kvinnen ble funnet er sperret av, og politiet har siden hun ble funnet gjennomført en rekke undersøkelser. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Teoretisk mulig

Aftonbladet har snakket med ekteparet som solgte dem bilen.

De sier at den norske mannen og kvinnen kjøpte bilen av dem i 2018, og bekrefter overfor avisen at bilen ble registrert i kvinnens navn.

Christofer Kärrdahl, strateg ved Transportsyrelsen i Sverige, sier det finnes fire ulike måter å foreta et eierbytte av kjøretøy på i Sverige.

En av måtene innebærer å bruke en tjeneste på nettet, der man må logge inn med Bank-ID. Den andre er å bruke en app, der man bruker registreringsbeviset til kjøretøyet.

– Registreringsbeviset er jo et verdipapir, så man må se til at det oppbevares trygt der ingen uvedkommende får tak i det, sier Kärrdahl.

Kärrdahl sier det også er mulig å fylle inn opplysninger på registreringsbevisets bakside, med signatur fra selger og kjøper. Den siste muligheten innebærer å foreta eierbyttet med hjelp fra en bilforhandler.

Kärrdahl sier det teoretisk sett er mulig å foreta et eierbytte uten at selger er til stede.

– Hvis man for eksempel tar dette registreringsbeviset og skriver på med en egen signatur, da har vi ingen måte å kontrollere at denne signaturen tilhører akkurat denne personen. Men da er det jo snakk om forfalsking, og det blir en sak for domstolene, sier han til NRK.

Ikke planlagt flere avhør

Politiet mistenker at mannen drepte den norske kvinnen i 60-årene, som torsdag i forrige uke ble funnet i en fryser inne i det røde huset.

Da mannen ble varetektsfengslet på søndag i forrige uke, var dette for likskjending, og ikke drap.

Han har erkjent likskjendingen, men nekter for å ha drept henne.

Hvordan hun døde og når hun ble lagt i fryseren er to av de sentrale spørsmålene politiet etterforsker. De utelukker ikke at det kan ha skjedd for flere år siden.

Den svenske påtalemyndigheten mener at likskjendingen har skjedd mellom september 2018 og mars i år.

Forsvarer Stefan Lilieback sier at klienten så langt har vært tre avhør i saken, og at det ikke er planlagt noen nye.

Utover dette ønsker han ikke å si noe mer om saken på nåværende tidspunkt.

– Han har fått spørsmål om hvordan hun døde og hvordan hun havnet i fryseboksen. Dette har han svart utfyllende på, men hva han har sagt kan jeg ikke si, uttalte forsvareren til NRK mandag.

Verken politiet eller påtalemyndigheten har besvart NRKs henvendelser.

Hadde inntekt

NRK har tidligere fortalt at familien til den avdøde kvinnen i 2019 var så bekymret for henne at de dro til Sverige.

Den nå drapssiktede mannen skal da sagt at kvinnen var ute og gikk tur med hunden. Svensk politi bekreftet tirsdag at de mottok en henvendelse fra familien i 2019.

Per-Olav Forsman ved politiets avdeling for grove forbrytelser i Karlstad sier til SVT at det ble hentet inn noen kontrollopplysninger, før saken ble avsluttet. Forsman sier samtidig at slektningenes uro blir tema i kommende avhør.

Av dommer mot den nå drapssiktede mannen i 50-årene fremkommer det at han i lengre perioder har vært uføretrygdet, med begrenset inntekt.

FORSVARER: Stefan Liliebäck forsvarer den norske mannen som erkjenner likskjending. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Folkeregisteret viser at den drapssiktede mannen og kvinnen utvandret fra Norge til Sverige høsten 2009.

I skattelistene fremgår det at kvinnen har svensk postadresse, men skatter til Norge.

Skattelistene viser at kvinnen har hatt mellom 190.000 og 200.000 kroner i inntekt i perioden 2018 til 2021. Inntektene stammer trolig fra pensjon.