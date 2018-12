Frykter hvalfangstbråk

I den lille kystbyen Taiji på den japanske sørkysten er innbyggerne positive til at det igjen skal bli tillatt å drive kommersiell hvalfangst. Det vil gi både inntekter og arbeid til de små kystlandsbyene.

– Det er en stor og viktig beslutning som vil være bra for fiskere som lever av hvalfangsten, sier ordfører i kommunen, Kazutaka Sangen til den japanske nyhetsbyrået Kyodo.

Borgermester Kazutaka Sangen i den lille byen Taiji er glad at det igjen blir tillatt med kommersiell hvalfangst.

– Vi setter stor pris på det, slår han fast.

Flere av innbyggerne som lever av å selge hvalkjøtt ser frem til å få økte leveranser. Det vil også gi dem økte inntekter. De er samtidig klar over at japanere spiser langt mindre hval enn de gjorde tidligere.

I 1962 gikk det med 233 000 tonn hvalkjøtt i Japan. I 2016 var forbruket kun på 3 000 tonn, ifølge The New York Times.

En gjest viser frem rått hvalkjøtt på en restaurant i Tokyo. Foto: Toru Hanai / REUTERS

Skaper bekymring

Samtidig er flere av innbyggerne i den lille byen bekymret. Det har tidligere vært arrangert flere demonstrasjoner i Taiji rettet mot hvalfangsten.

– Jeg frykter at voldelige aksjoner skal skje igjen, forteller en 73-årig kvinne til nyhetsbyrået.

Kvinnen som vil være anonym sier at hun likevel er positiv til at hvalfangst gjenopptas. Det vil gi liv til byen.

Japan vil være ute av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC 30. juni og vil gjenoppta kommersiell hvalfangst i juli.

Selv om det ikke har vært drevet kommersiell fangst i Japan de siste årene så har det vært fanget hval i det som kalles forskningsøyemed.

Det har ført til at hvalkjøtt også har havnet på japanske middagsbord.

Protestene var særlig kraftige i Taiji etter at den amerikanske dokumentarfilmen The Cove kom ut i 2009. Den rettet søkelyset mot omstridt jakt på delfiner i Taijibukten og førte til massive protester i byen.

Japan har tidligere opplevd kraftige protester mot landets hvalfangst. Nå frykter innbyggerne i landets kystbyer at demonstranter skal lage bråk og uro. Foto: LEON NEAL / AFP

Politiet i Toiji uttaler onsdag at de ennå ikke har mottatt meldinger om uroligheter i forbindelse med vedtaket om å åpne opp for kommersiell hvalfangst.

Til nyhetsbyrået Kyodo bekrefter de likevel at de følger nøye med og er klar over at det er bekymring for uro.

Varsler aksjoner

Den militant miljøorganisasjonen Sea Shepherd har allerede varslet at de vil aksjonere mot hvalfangere.

– Vi ser frem til å fortsette kampen mot de tre gjenværende «pirat-statene» som driver hvalfangst, Japan, island og Norge. Tiden med hvalfangst som lovlig virksomhet er forbi, sier aktivisten Paul Watson til nyhetsnettstedet Stuff på New Zealand.

Watson er grunnlegger av Sea Shepherd.

Dette er oppslag av tidligere protester mot hvalfangst.

Ingen konsekvenser for Norge

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier til NRK at det foreløpig ikke får noen konsekvenser for Norge at Japan gjenopptar kommersiell hvalfangst.

– Handel med hvalkjøtt er regulert gjennom en internasjonal konvensjon, og bare land som har tatt forbehold mot forbudet mot slik handel kan eksportere og importere kjøtt seg imellom, sier Nesvik.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik tror ikke det får konsekvenser for Norge at Japan nå vil gjenoppta kommersiell hvalfangst. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det at Japan går ut av IWC endrer ikke reguleringen, og norske myndigheter vil fortsatt arbeide for enklere adgang til det japanske markedet for hvalkjøtt.

Nesvik presiserer videre at kvoten for vågehval for 2019 ennå ikke er fastsatt.

– Det vesentlige av fangsten går til det norske markedet, som dessverre ikke er stort nok til å ta unna det antall dyr som kunne vært fangstet. I 2018 ble det tatt om lag 450 dyr, av en kvote på 1278 dyr, sier Nesvik