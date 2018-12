Fredsprisvinneren vil ikke at elbil-industrien skal boikotte Kongo

– Det jeg har sagt, er at vi kan ha biler, smykker og telefoner. Dette er ting vi trenger. Men problemet er at vi i dag har disse produktene uten respekt for mennesker, sier Mukwege etter et møte med Erna Solberg tirsdag morgen.

– Hva er din reaksjon på at BMW trekker seg ut av Kongo?

– Jeg sier ikke at vi bør boikotte Kongo. Vi må spørre oss hvordan vi kan gjøre disse industriene rene, og med respekt for mennesker, svarer Mukwege.

Denis Mukwege på besøk i Statsministerboligen tirsdag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kritiserte kobolt-bruken

– Vi har alle produkter i lommene våre, som er resultat av plyndring. Så vi har alle et ansvar, sa Mukwege da han ankom Oslo i helgen.

Årsaken er at elbiler, smarttelefoner og andre produkter bruker kobolt i batteriene. Kongo er det landet som produserer mest kobolt i verden, og kampen om den verdifulle ressursen har vært med på å drive konflikten i landet.

– Krigen i Kongo er ikke en etnisk krig eller en religiøs krig. Det er en krig over ressurser. Og de ressursene er brukt over hele verden, sa Mukwege.

BMW ønsker å trekke seg ut av Kongo, og gå bort fra bruk av underleverandører når de kjøper kobolt.

Se pressekonferanse med Denis Mukwege og Erna Solberg her. Du trenger javascript for å se video. Se pressekonferanse med Denis Mukwege og Erna Solberg her.

Tema i Stortinget

Mukweges kritikk av dagens koboltbruk blir også tema i Stortinget.

– Vi kommer til å fremme et forslag som ber regjeringa ta et internasjonalt initiativ for å få en skikk på denne gruvevirksomheten, slik at den ikke baserer seg på barnearbeid, misbruk av mennesker og masse forurensing, sier miljøpolitisk talsmann Lars Haltbrekken i SV.

Det er slike løsninger Mukwege ønsker seg – ikke fullstendig boikott av kobolt fra Kongo.

– Spørsmålet vi må stille oss, er hvordan vi kan hente ut og eksportere kobolt på en ren måte. Hvordan man kan holdes ansvarlig. Og med respekt for menneskeverdet. Det må være vårt fokus, sier Mukwege.