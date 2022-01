Frankrike forbyr innpakking av frukt og grønt i plast

CO₂ i atmosfæren 415 ppm 1,5-gradersmålet +1,01°C Les mer om klima

Blant de nye reglene er et forbud mot å pakke inn frukt og grønnsaker i plast. Forbudet gjelder for pakker under 1,5 kilo, melder AFP.

Epler, agurker, sitroner, appelsiner og tomater er blant de 30 forskjellige sortene som blir omfavnet av forbudet.

President Emmanuel Macron kaller forbudet «en virkelig revolusjon» og sa at det viste at landet har forpliktet seg til å slutte med all bruk av engangsplast innen år 2040.

Det er anslått at rundt 37 prosent av frukt og grønnsaker i Frankrike blir solgt pakket inn i plast.

Regjeringen anslår at de nye reglene vil føre til at det blir én milliard færre plastinnpakninger i året.

Miljøvernere sier at den nye loven ikke går langt nok. Olivier Chollet i Plastick Attack viser til de mange unntakene som er gjort. Det skriver Liberation.

Nektariner og fersken får lov til å pakke seg i plast frem til midten av 2023, mens jordbær og bringebær får unntak helt frem til 2026.

Reaksjoner fra matindustrien

Den store supermarkedkjeden Casino sier at de nå kommer til å selge tomater i pappesker og gi kundene poser av papir eller cellulose.

Andre produsenter sier at de nye reglene ble innført uten å snakke med bransjen. De sier også at reglene vil gjøre varene dyrere.

Interfel – den franske organisasjonen for produsenter av frukt og grønnsaker – peker på praktiske problemer.

De peker på at Frankrike eksporterer store mengde epler til Storbritannia og britene fortsatt vil ha frukten sin innpakket i plast.

Selskapet Pomanjou dyrker årlig frem 40.000 tonn epler i Loire-regionen. I løpet av de siste tre årene har selskapet gått over til 100 prosent innpakking i papp.

En representant for selskapet sier at overgangen til papp har økt prisene på innpakning med 20 til 30 prosent.

Agurker innpakket i plast i en butikk i Paris nyttårsaften. Fra 1. januar er det ikke lenger lov å pakke inn agurker på denne måten. Foto: Thibault Camus / AP

Slagord i bilreklamer

Det blir også innført krav om at bilreklamer på TV, radio, internett og plakater skal inneholde slagord som tar til orde for alternativer til bil. Eksempler på slagordene er:

«For korte turer, velg å gå eller sykle»

«Tenk på bildeling»

«Ta offentlig kommunikasjon hver dag»

Brudd på reglene kan føre til bøter på opptil 50.000 euro – en halv million kroner – per reklame.

Reklamereglene kommer på bakgrunn av at transportsektoren står for 31 prosent av CO₂-utslippene i Frankrike, skriver ABC.

Slutt på gratis plastleker

Tiltakene som ble innført 1. januar er en del av kampen mot plast. I fjor forbød man blant annet sugerør og bestikk av plast, samt beholdere til takeaway-mat og drikkebegre som er laget av isopor.

Det var forbud som gjaldt hele EU, men nå går franskmennene lenger enn resten av unionen.

Senere i 2022 vil flere regler bli innført:

Det må settes opp drikkefontener på offentlige steder for å redusere bruken av plastflasker.

Ukeblader og nyhetsmagasiner som sendes i posten kan ikke lenger være pakket inn i plast.

Hurtigmat-restauranter som McDonalds får ikke lenger lov til å gi bort gratis plastleker.

I løpet av 2022 må også tele- og internettleverandører gi kundene et overslag på hvor store utslipp av klimagasser som kommer fra bruk av internett og mobiltelefoner.

Andre land følger etter

Meningsmålinger har vist stor oppslutning for tiltakene. I en måling utført av Ifop i 2019 sa 85 prosent av de spurte at de var for forbud mot bruk av engangsplast.

Flere andre europeiske land har sagt at de planlegger lignende tiltak for å klare de utslippsforpliktelsene de påtok seg i sammenheng med klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Spania kunngjorde før jul at de vil forby plastinnpakking av frukt og grønnsaker i 2023.