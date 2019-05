Nåværende innenriksminister Herbert Kickl var generalsekretær i Frihetspartiet (FPÖ) i 2017, da partileder Heinz-Christian Strache tilbød en angivelig russisk milliardær lukrative offentlige kontrakter i bytte mot politisk pengestøtte.

Strache trakk seg i helgen både som visestatsminister og FPÖ-leder som følge av avsløringene. Videoen fra sommerhuset på Ibiza har rystet både regjeringen og landet.

Her planlegger de å kuppe landets største avis Du trenger javascript for å se video.

Kontroversiell innenriksminister

Statsminister Sebastian Kurz bekreftet mandag kveld at han foreslår å sparke innenriksminister Herbert Kickl, fordi Kickl altså var det ytre høyre-partiets administrative leder da det famøse møtet fant sted.

Partiet nekter for at de mottok ulovlig russisk pengestøtte, men dette skal nå undersøkes.

– Det er helt åpenbart at Herbert Kickl ikke kan granske seg selv, sa statsminister Kurz til avisen Kurier.

Innenriksminister Herbert Kickl har vært en kontroversiell politisk skikkelse, ikke minst etter at han beordret razzia av landets overvåkingspoliti. Dette samt FPÖs nære forhold til Russland har ført til at vestlig etterretningspartnere har kviet seg for å dele opplysninger, i frykt for at opplysningene skulle havne i Moskva.

I tillegg til innenriksministeren har partiet også utenriks-, forsvars-, transport- og sosialministeren i regjeringen.

Transportminister Norbert Hofer, som måtte ta over som partileder, sier at hvis Kickl går, går de andre også.

Landets statsminister Sebastian Kurz har fått en delikat sak å håndtere. Foto: Michael Gruber / AP

– Vi forlater regjeringskontorene dersom innenriksminister Herbert Kickl blir tvunget ut. Han har ikke gjort noe galt, sa Hofer på en pressekonferanse tidligere mandag.

– Jeg er lei meg for at et så storartet regjeringsprosjekt så raskt er over. Jeg mener at denne regjeringen var svært populær, la han til.

Nyvalg

Statsminister Sebastia Kurz har bedt president Alexander Van der Bellen om å utlyse nyvalg, noe presidenten straks gikk med på.

Valget skal etter planen holdes i september.

Kurz hevder FPÖ har motarbeidet hans planer om reformer og sier at avsløringen rundt Strache var dråpen som fikk begeret til å flyte over.

– Nok er nok, sa Kurz søndag.

Med vantro

EU reagerer sterkt på avsløringen i Østerrike.

– Vi ser med vantro på at lederen av et politisk parti på denne måten forhandler om tilgang til medier og institusjoner, i bytte mot pengebidrag fra utenforstående som helt åpenbart ikke har Europas beste i tankene, sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

Kvinnen som tilbød Strache støtte, utga seg for å være niesen til en styrtrik russisk oligark. Russiske myndigheter nekter ethvert kjennskap til henne.

– Jeg vet ikke hvem denne kvinnen er, om hun er russisk eller ikke, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til TASS.

– Dette har verken noe med Russland, den russiske presidenten eller den russiske regjeringen å gjøre, sier han.