Den argentinske forskeren Mariana Laura Allasino hadde satt opp smale trekasser for å studere bolene som bier bygget inne i dem.

Hun fant at to bol ble bygget utelukkende av plastmateriale, kunne New Scientist melde nylig.

Insektforskeren Theresa Pitts-Singer ved USAs landbruksdepartement sier til tidsskriftet at denne oppdagelsen både er trist og interessant.

Hun mener det er viktig å finne ut om dette er bra eller dårlig for biene.

– På den ene side kan plast utsondre skadelige gifter, men på den annen side kan det være slik at biene tilpasser seg et miljø som er kraftig påvirket av menneskenes virksomhet, sier Pitts-Singer til tidsskriftet.

Slik bygget biene

I tre av kassene fant altså forskeren at det ble bygget bol bare av plastmaterialer, to av dem var ferdigbygget.

Forskerens bilder vises i twittermeldingen under fra Planet Bee.

Bilde a) viser området der kassene var plassert. Bilde b) viser en av de smale trekassen med bol inni. Bildene c) og d) viser bolene og eksempler på de små ovale plastbitene som biene hadde bitt løs for å få byggemateriale.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Villbier bygger vanligvis sine bol av leire, løv, kvae, plantehår og egenproduserte spyttsekreter.

Inne i disse «redene» eller «ynglekamrene» legger biene sine egg - og der vokser larvene opp.

Biologen Mariana Laura Allasino fant plastbolene da hun undersøkte hvordan insekter påvirker pollineringen av jordbruksprodukter. Foto: Facultad de Agronomia / Universitetet i Buenos Aires

I dette tilfelle hadde biene bitt løs små ovale biter fra to ulike typer plastmateriale. Det ene var tynn blå plast, trolig fra en plastpose. Det andre materialet var fra et litt tykkere, hvitt plastmateriale.

Villbiene som er undersøkt i dette tilfellet bygger ikke store bol der det er dronninger og arbeidsbier, men sine små individuelle rektangulære bol i naturlige hulrom.

Det er nok av plastsøppel biene kan ha hentet sitt materiale fra – her fra La Matanza-slummen utenfor Buenos Aires i Argentina Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Tidligere funn

Det er tidligere blitt rapportert om funn av plast i byggematerialer som bier har brukt, blant annet i Canada, skriver National Geographic.

Men det har aldri tidligere blitt funnet hele bol bygget opp av plastmateriale.

Funnene ble gjort under et doktorgradsarbeid som biologen Mariana Laura Allasino gjorde ved Institutt for forskning og teknologisk utvikling for familiebruk i Cuyo-regionen i Argentina.

Hun har omtalt resultatene sine i en pressemelding. Hennes arbeid er publisert mer utførlig i det franske vitenskapstidsskriftet Apidologie, som krever abonnement.

Du kan også høre svensk radio omtale fenomenet her.

Vetenskapsradion Sveriges Radio