Forbudt å kreve høye hæler

Sko bør være designet slik at arbeidere kan jobbe trygt, står det i uttalelsen fra myndighetene i British Columbia. Ifølge BBC kommer dette vedtaket etter at en politiker fremmet et forslag for å hindre egne krav til kvinners sko på arbeidsplasser.

Delstatsminister Christy Clark sier at det er flere bedrifter i provinsen som har stilt slike krav til de kvinnelige ansatte.

Ifølge de nye forskriftene skal fottøyet nå være slik at «konstruksjon og materiale tillater den ansatte til å utføre sitt arbeid trygt. Arbeidsgiver kan ikke kreve skotøy som er i strid med dette kravet».

I januar slo en britisk lov fast at det er ulovlig å tvinge kvinner til å gå med høyhælte sko.

Selskaper som tvinger kvinner til å sminke seg og gå i høyhælte sko på jobb, bryter loven, fastslo en parlamentskomité.

Bakgrunnen for vedtaket var resepsjonisten Nicola Thorp, som ble sendt hjem fra kontoret hun jobbet på i London fordi hun gikk i flate sko.