FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, sparer ikke på kruttet i sin omtale av dommen i Saudi-Arabia i dag.

Fem personer ble dømt til døden for drapet på den regimekritske journalisten Jamal Khashoggi. Ingen høytstående personer eller personer med tilknytning til Saudi-Arabias prins Muhammed Bin Salman ble straffet.

– Drapsmennene er skyldige, dømt til døden. Hjernene går ikke bare fri, de har knapt nok vært berørt av etterforskningen og rettssaken. Dette er en antitese av rettferdighet. Det er en hån, skriver Agnes Callamard, FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, på Twitter.

Jamal Khashoggi ble drept etter at han gikk inn på det Saudi-Arabiske konsulatet i Istanbul i oktober 2018, angivelig for å ordne skilsmissepapirer.

Khashoggi kom aldri ut igjen. Liket er aldri funnet.

– Tegn på undertrykkelse

Drapet skapte sterke reaksjoner over hele verden, og Saudi-Arabia fikk krass kritikk for likvideringen av journalisten, som levde i eksil i USA.

Drapet skapte den største diplomatiske krisen for Saudi-Arabia siden terrorangrepene mot USA 11. september 2001, skriver Financial Times.

I dag, litt over ett år etter drapet, kom dommen bak lukkede dører i Saudi-Arabia:

Fem menn ble dømt til døden. En rekke menneskerettighetsorganisasjoner reagerer kraftig på rettsaken og dommen.

– Straffrihet for drap på journalister, er vanligvis et tegn på politisk undertrykkelse, korrupsjon, maktmisbruk, propaganda og internasjonal medvirkning. Alt dette er tilfelle i Saudi-Arabias drap på Jamal Khashoggi, skriver Callamard.

Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, er også skuffet.

«Avgjørelsen er ikke akseptabel», skrev Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, i en tekstmelding til The Associated Press.

Til sammen åtte menn ble dømt for drapet. Men de to mest høytstående byråkratene som har vært involvert i saken, blant dem en rådgiver til prins Muhammed Bin Salman, ble frikjent.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen, tidligere midtøstenkorrespondent og nå utenrikssjef i NRK, sier han er usikker på om vi har hørt siste ord i saken.

– Det er et forsøk fra saudiske myndigheter til å sette et foreløpig punktum for denne saken. Om de lykkes med det, er jeg ikke sikker på, sier Mikkelsen.

NRKs Utenriksredaktør kommenterer at fem iranere er dømt for drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Du trenger javascript for å se video. NRKs Utenriksredaktør kommenterer at fem iranere er dømt for drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Khashoggi var en av få profilerte kritikere av Muhammed Bin Salman og hans styresett. Han skrev blant annet for avisen the Washington Post.

– Khashoggi var ansiktet for noe jeg vil kalle en mild form for kritikk, sier Mikkelsen.

– Så gikk han inn på et konsulat i Tyrkia for å fornye noen papirer, og ble aldri sett siden, sier Mikkelsen.

– Med disse dødsdommene, blir vi egentlig noe klokere på hvem som orkestrerte det hele?

– Både og, vil jeg si. Det er en rettssak som har vært ført bak lukkede dører, så vi vet ikke helt hva som har foregått. Men, kritikken er i hvert fall veldig sterk, sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Sønnen støtter prinsen

Jamal Khashoggis eldste sønn Salah sier dommen var rettferdig og at han har tillitt til det saudiarabiske rettssystemet. Salah Khashoggi er den eneste av Jamals fire barn som bor i Saudi-Arabia. Han har også tidligere uttrykt støtte til regimet. Ifølge the Washington Post mottar han og søsknene store pengesummer fra myndighetene hver måned .

– I dag ble det rettferdighet til barn av ... Jamal Khashoggi. Vi bekrefter vår tillit til det saudiske rettsvesenet på alle nivåer, skriver Salah Khashoggi på Twitter.

Det samme sier myndighetene i Saudi-Arabias naboland Bahrain og Emiratene.