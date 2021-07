En strålende fornøyd norsk utenriksminister møter NRK utenfor kontoret sitt i Oslo sentrum. Minutter tidligere har hun hatt et digitalt møte med den norske FN-delegasjonen i New York.

– Nå er det stor glede og lettelse, sier Ine Eriksen Søreide til NRK.

Enige om grenseovergang

Et enstemmig Sikkerhetsråd ble nemlig i dag enige om å fortsette å holde en grenseovergang i det nordvestre Syria for åpen i et år til. Noe som gjør det mulig for FN og humanitære organisasjoner å fortsette med å gi livsviktig humanitær bistand til millioner av mennesker i nød i Idlib-provinsen.

På Teams kunne Eriksen Søreide gratulere de norske diplomatene i New York med å få på plass en FN resolusjon om Syria. Foto: UD

Sammen med Irland har Norge hatt ansvaret for forhandlingene som førte fram til at denne resolusjonen ble vedtatt.

Dette er det første enstemmige vedtak av en Syria-resolusjon i Sikkerhetsrådet siden desember 2016.

Og det var skjær i sjøen.

– Russland signaliserte for et år siden at de ikke kom til å akseptere en fornyelse til, men det har vært godt samarbeid mellom flere land. Norge og Irland har særlig vært opptatt av forsøke å føre USA og Russland sammen i en konstruktiv dialog. Det har vi lyktes med. Det betyr også at vi er nøktern optimistiske om at den positive tonen kan smitte over på en politiske løsning i Syria, sier Eriksen, før hun fortsetter:

– For det er bare det som kan bidra til å løse spesielt den humanitære situasjonen for flere millioner mennesker.

Hadde håpet på mer

Også de internasjonale nødhjelpsorganisasjonene er fornøyd med kveldens enighet.

– Vi anerkjenner den viktige rollen Norge har spilt, sammen med Irland, for å lage et kompromiss i Sikkerhetsrådet. Vi sto i fare for at stormaktenes spill skulle bringe oss fra krise til katastrofe i Syria. Det har vi nå unngått, selv om situasjonen fortsatt er vanskelig og vi helst skulle sett flere grenseåpninger, sier generalsekretær i CARE, Kaj-Martin Georgsen.

De er likevel skuffet over at ikke flere grenseoverganger er åpnet.

For det er bare grenseovergangen ved Bab Al Hawa som er den eneste måten å få inn humanitær hjelp til befolkningen i Nordvest-Syria. Det er ingen åpne forsyningslinjer fra regjeringskontrollerte områder til denne delen av landet.

– Vi er skuffet over at vi og andre humanitære organisasjoner ikke har blitt hørt når det gjelder å gjeninnføre bistanden gjennom grenseovergangene Bab al-Salam og Al Yarubiyah, sier Georgsen.

Krigen i Syria er nå inne i sitt ellevte år. Over en halv million syrere har blitt drept. Over 13 millioner mennesker er avhengige av humanitær bistand. 12 millioner har flyktet fra hjemmene sine. Koronapandemien har forverret den humanitære situasjonen ytterligere.