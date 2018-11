For fire år siden tok Huma Ali og mannen Mohammed Kashif en stor avgjørelse. De tok med seg de tre barna og flyttet fra Oslo til Islamabad. Mannen, som er fra Pakistan, fant seg ikke til rette i Norge.

– Vi forsøkte å starte restaurant og motehus for å få ham til å trives, men etter fire–fem år ga vi opp, sier Huma Ali. Blant annet ble språkbarrieren for stor.

Dessuten mente de begge at de kunne gjøre større nytte for seg i Pakistan enn i Norge.

DRIVER BARNEHJEM: Huma Ali og Mohammed Kashif mente at Pakistan trengte dem mer enn Norge, da paret bestemte seg for å flytte til Pakistan. Foto: Gökçe Sungur / NRK

– Her trenger man jo litt hjelp og veiledning på alle nivåer, sier Huma Ali.

Siden 2005 har nesten 1100 personer med familie fra Pakistan, reist samme vei som Huma Ali. De har brutt opp fra Norge og flyttet til Pakistan, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nå bor familien til Huma Ali i Islamabad, der de tre barna går på gode privatskoler. Men ikke alle pakistanske barn er like heldige som dem.

Privatskoler er vanlig

I Pakistan må de fleste barna gå på privatskole, ettersom myndighetene ikke har bygget ut noe godt skoletilbud. I et land med mye fattigdom betyr det at mange familier ikke har råd til å sende barna på skole.

Men skolemangelen betyr også at det er gode penger å tjene på å drive privatskole.

Ekteparet Mohammed Kashif og Huma Ali lever av å drive privatskolen Mardan Model School i byen Mardan, nord for Islamabad.

GOD BUSINESS: Elever ved Mardan Model School har gym. Siden myndighetene ikke har bygget ut et fungerende offentlig skoletilbud, må de fleste barne gå på dyre privatskoler. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Utdannelse burde ikke være business, men dessverre er det slik i Pakistan fordi regjeringen ikke oppfyller oppgavene sine, sier Kashif.

Bruker overskudd til barnehjem

Familien Kashif bestemte seg for å bruke overskuddet fra skolen til å gjøre noe for samfunnet.

For åtte måneder siden åpnet ekteparet et barnehjem for gutter.

– Mange har dødd i krigen mot terror, derfor er mange barn foreldreløse og spesielt her i provinsen Khyber Pakhtunkhwa som grenser til Afghanistan, sier Kashif.

VIL STILLE OPP: Huma Ali med en av guttene på hjemmet. Hun fikk en vekker i Islamabad da fattige barn banket på bilvinduet hennes og ba om penger. Der satt hun trygt inne i en flott bil med aircondition, mens hun så fattigdommen rundt seg. Foto: Gökçe Sungur / NRK

Ingen av de 18 guttene på hjemmet har fedre. Mødrene vil at de skal gå på skole, men har ikke råd til å betale. Familien Kashif gir guttene en sjanse.

– De bor og spiser her og får klær av oss. De går på skolen vår, men ingen andre elever får vite at de bor på barnehjemmet. Alle skal ha det likt. Det har vi med oss fra Norge, forklarer Huma Ali som har vokst opp på Stovner i Oslo.

Siden alle skolebarna går med uniformer ser alle like ut.

Muhammed Ishaq Khan sier at han er her for å få utdannelse slik at han kan bli en god borger og kan hjelpe moren sin i fremtiden.

NESTEN SOM HJEMME: Muhammed Ishaq Khan (t.v.) og Azlan Ahmed synes livet på barnehjemmet er som å bo i en svær søskenflokk. Foto: Gökçe Sungur / NRK

– Jeg vil helst bli doktor for å gjøre folks liv bedre, sier Khan.

Azlan Ahmed forteller at han pleide å spille mye kricket i gaten da han bodde med moren sin. Men nå er hverdagen preget av rutine. Han ber, går på skolen, gjør lekser og ser på barne-TV.

Reiste motsatt vei

Faren hennes til brøt opp fra Peshawar ved Afghanistan-grensen på 1970-tallet og dro til Norge.

– Han var vaskehjelp og jobbet på kjøkken. Fordi far jobbet så hardt i så mange år, fikk vi barna alt servert.

Nå har datteren dratt motsatt vei for å løfte andre som ikke har fått samme muligheter som henne selv.