Florida forbyr undervisning om seksuelle minoriteter

Guvernør i Florida, republikanske Ron DeSantis, har undertegnet en lov som forbød undervisning om kjønnsidentitet og seksuell legning for barn.

Forbudet gjaldt både i barnehagen og i småskolen, til og med tredje trinn.

Nå er loven utvidet til å gjelde elever til og med tolvte trinn, melder ABC News. Det vil si ut videregående skole.

Floridas guvernør Ron De Santis undertegnet den første utgaven av loven 28. mars 2022. Foto: Douglas R. Clifford / AP

Vil beskytte barna

Loven heter «Foreldrerettigheter i undervisning».

Flere foreldre har nemlig uttrykt et ønske om å beskytte sine barn mot det de oppfatter som skadelig undervisning på skolen.

Når det gjelder de yngste barna er det derfor et totalforbud mot undervisning om seksuell legning og kjønnsidentitet.

For de høyere klassetrinnene er det et forbud, men med noen unntak. I den nye loven står det følgende:

«For trinnene fra fjerde til og med tolvte er det forbudt å undervise om seksuell legning eller kjønnsidentitet, hvis ikke undervisningen er uttrykkelig krevd på grunn av statens akademiske standarder ... eller er del av undervisning om reproduktiv helse, som elevens foreldre kan kreve at eleven fritas fra.»

Kritisert lov

Kritikere av loven har døpt den «Don't Say Gay», på norsk «Ikke si homo».

De mener den er et angrep på seksuelle minoriteter, og at den hindrer undervisning om historien og litteraturen knyttet til LHBTQ-identiteter.

Pressesekretær ved Det hvite hus, Karine Jean-Pierre, har gått langt i sin fordømmelse av loven, skriver nyhetsbyrået AP.

– Dette er del av en urovekkende og farlig trend – over hele landet rammes LHBTQ-personer av lovforslag som dette. Dette er galt på alle måter, sa Jean-Pierre.

Demokraten Michele Rayner (i rød genser) sammen med sin partner Bianca Goolsby. De var blant de mange som protesterte mot den første versjonen av loven i mars 2022. Foto: Martha Asencio-Rhine / AP

President Joe Biden har omtalt loven som «hatefull».

Demokratene har altså kritisert loven for å være anti-LHBTQ. Mens republikanerne får støtte fra blant annet kristenkonservative miljøer.

De som støtter loven mener det er skadelig for barn å høre om forskjellige seksuelle legninger og kjønnsidentiteter.

– Det er ingen grunn for at undervisning om seksuell legning eller kjønnsidentitet skal være en del av offentlig undervisning opp til tolvte trinn, sa Rachel Scott, talskvinne for guvernør DeSantis til ABC News i mars.

Markerer seg på kamp mot det politisk korrekte

Det ventes at Ron DeSantis vil kjempe mot blant annet Donald Trump om å bli republikanernes neste presidentkandidat. Nå bruker han Florida som utstillingsvindu for sin politikk.

Floridas guvernør Ron DeSantis holder tale i Sør Karolina 19s april. Det er ventet at han vil stille som presidentkandidat for republikanerne. Foto: SEAN RAYFORD / AFP

– Guvernør DeSantis har som slagord at «Florida er staten hvor politisk korrekthet blir stoppet». DeSantis har gjort Florida til spydspissen i kampen mot alt angivelig venstreradikalt tankegods, herunder LHBTQ-bevegelsen, sier førsteamanuensis i statsvitenskap og USA-ekspert Hilmar Mjelde.

– Hvor viktig er det for Ron DeSantis å markere seg i slike saker?

– Disse sakene har gjort DeSantis til politisk A-kjendis i USA. Mens Trump tvitrer, så implementer DeSantis anti-LHBTQ-politikken i praksis. Dette har gjort ham til høyresidens nye «wonderboy».

Hilmar Mjelde, førsteamanuensis i statsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet

Mjelde sier det er en kulturkrig på gang i USA, også utenfor Florida. Og at det er lignende tendenser i andre stater, som Tennessee.

– Såkalt identitetspolitikk, som handler om å løfte opp og frem etniske og seksuelle minoriteter, er stridssak nr. 1 i USA nå om dagen.

Kampen står særlig på skolene, mener Mjelde.

– Særlig undervisning om rasisme og seksualitet har på mange måter blitt kampsak nr. 1 i USA. Republikanerne mener skolene driver med radikal indoktrinering av barn og unge, og kjemper tilbake med statlig makt.