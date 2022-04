«Don't say gay»-lov skaper splittelse i Disney

En ny kontroversiell lov i Florida har skapt splittelse innad i Disney.

Loven forbyr diskusjoner om kjønn og seksualitet i barnehager og klasserom. Den er mest kjent som «don't say gay».

Disney er et av verdens største underholdningskonsern, og er rettet mot barn. Derfor mener mange at de bør gå mer aktivt imot loven.

En av disse er Roy P. Disney, en av Walt Disneys etterkommere.

– Likestilling betyr mye for oss, spesielt siden vårt barn, Charlee, er trans, og et stolt medlem av LGBTQ+, har han uttalt til amerikanske medier.

Charlee Corra Disney kom nylig ut som trans, og har kritisert loven til Los Angeles Times:

– Jeg hadde veldig få åpne skeive rollemodeller, og jeg hadde definitivt ingen trans eller ikke-binære rollemodeller.

Streik i Disney

Den forrige Disney-sjefen Bob Iger var også tidlig ute med å kalle loven «skadelig for barn», og oppfordret Disney til å «gjøre det rette».

Nåværende Disney-sjef Bob Chapek, derimot, har fått kritikk for å være treig på å uttale seg i saken.

Flere Disney-arbeidere gikk ut i streik tidligere i vår, der de oppfordret Disney til handling.

Mange ansatte ville at Disney skulle ta bladet fra munnen. Foto: RINGO CHIU / Reuters

Etter streiken ba sjefen om unnskyldning, og sa at Disney vil donere penger til Human Rights Campaign – USAs største organisasjon for LBTH+-rettigheter.

Men organisasjonen nekter å akseptere pengene før Disney går mer aktivt imot loven.

Mener Disney reagerte for sent

Christine Marie Jentoft er rådgiver for kjønnsmangfold i organisasjonen Fri. Hun setter pris på at Disney reagerte til slutt.

– Disney har en stor betydning for barn over store deler av verden. Det er fint å se de som skaper historiene som er førende for mange barns drømmer om seg selv, og verden, ta et standpunkt, sier hun.

Jentoft mener likevel at både reaksjonene og pengsummene kom for sent:

– Her kunne de fint vært mye tidligere på ballen, og reagert før loven ble signert, sier hun.

– De kunne og vært tydeligere i egen tale, fremfor å lobbe i det stille.

Christine Marie Jentoft kaller den nye loven «horribel», og mener Disney skulle tatt mer ansvar. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Hun er spent på hva Disney skal gjøre videre.

– De har blant annet lovt å putte inn 5 millioner dollar til skeive organisasjoner. Men det er altfor lite i Disney-penger, presiserer hun.

Ifølge Jentoft, kunne Disney tjent på å ta et tydeligere standpunkt mot loven.

– Vi vet fra tidligere at når bedrifter tar et aktivt pro-menneskerettigheter-standpunkt så påvirker det omdømmet deres positivt, sier hun.